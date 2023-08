„Remélem, nem csinál valami hülyeséget” – Pumped Gabo nagyon aggódik Aurelióért

Én barom, meg elkések, pedig nagyon készültem. Azóta egy hónap eltelt és semmi hírem róla, nem jött újabb levél, nem is hívott… Biztosan megharagudott rám, amit teljes mértékben meg is értek, de egyszerűen összeesküdtek ellenem a dolgok. Tudom, mennyire várta, hogy találkozzunk, tudom, milyen sok erőt merített volna belőle. Most meg én várok, neki kell lépnie, neki kell új időpontot kérnie. De azóta semmi hírem felőle, még gyermeke édesanyjával sem üzent. Bízom benne, hogy megbocsájt nekem, hogy összeszedi magát és nem csinál semmi butaságot!