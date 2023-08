„Nekem a nyaralás inkább az év elejét jelenti” – Kasuba L. Szilárd ősztől újra képernyőn

Új részekkel tér vissza szeptember 2-án a TV2 képernyőjére a „Sikeres leszek! − Az álláskeresők műsora”, amely újabb tíz részben igyekszik választ és megoldást kínálni a munkakeresők vagy munkahely-váltók leggyakoribb kérdéseire, problémáira. A műsor házigazdája ismét Kasuba L. Szilárd lesz, aki elárulta, több újdonsággal is készülnek az új évadban.

Újra a képernyőn Kasuba L. Szilárd (Fotó: Sikeres leszek!)

Karrierváltáson gondolkodókon segít Kasuba L. Szilárd

− Nagyon örülök neki, hogy visszatér a műsor, hiszen meggyőződésem, és a visszacsatolások is ezt igazolták, hogy nagyon sok álláskeresőnek, munkahely-váltónak sikerült segítenünk az első évadban. Most, a második évadban több újdonságot is tervezünk, hogy még sokrétűbben mutassuk be az egyes területeket és szakmákat, ráadásul ezúttal több területet is tudunk majd érinteni, ahol még több pozíciót mutatunk majd be. Nemcsak bemutatjuk majd a lehetőségeket, de azokat a munkavállalókat is elkísérjük, akik már az adott pozícióban dolgoznak, így még hitelesebb betekintést nyújthatunk − fejtette ki Kasuba L. Szilárd.

Álmokat akarnak megvalósítani

A TV2 álláskeresőknek szóló műsorában elismert HR-esek, tanácsadók, cégvezetők, fejvadászok, önéletrajzírók segítik az álláskeresők gyakran rögös útját. A Sikeres leszek! című műsor adásaiból érdekes foglalkozásokat és karrier utakat is megismerhetünk közelebbről − mindezt annak érdekében, hogy a nézők közelebb kerüljenek álmaik megvalósításához.

A műsorvezető szerint nem csak az állást keresőknek tudnak hasznos tippeket és tanácsokat adni, de a műsor nagy segítséget jelenthet azok számára is, akik még csak gondolkodnak a karrier- vagy munkahely-váltáson, de nem mernek még lépni.

− Azt tapasztaltam az első évad visszajelzései alapján, hogy sokan nem merik megtenni az első lépéseket, mert tartanak a „lebukástól”, és attól, hogy esetleg a két szék között a pad alá esnek. Nekik is be tudunk mutatni olyan opciókat, amelyek az ilyen problémákra jelenthetnek megoldást, mint például a fejvadász-cégek vagy a munkaerő-kölcsönzők, amelyekről sokan még csak nem is tudnak − tette hozzá a tévés.

Munkaváltóknak segít majd a műsor (Fotó: Sikeres leszek!)

Kasuba L. Szilárd saját bőrén is megtapasztalta a karrierváltást

Kasuba L. Szilárd egyébként a saját bőrén is megtapasztalta a karrierváltást: az első évad kezdetekor, kilenc év kihagyás után tért vissza a képernyőre. A tévés ez alatt az időszak alatt számos olyan tapasztalatra tett szert, amelyet a Sikeres leszek! is feldolgoz majd.

− A képernyő nélküli években leginkább a rendezvények irányába vezetett az utam: nemcsak műsort vezettem, de szerveztem is őket. A Covid-időszak alatt azonban a rendezvények szüneteltek, de a legnagyobb meglepetésemre egyre több házasodni készülő pár talált meg.

Mondhatni, a sors alakította úgy, hogy ma már – főleg a nyári időszakban – ez a fő területem. Nagyon nagy öröm segíteni a pároknak megszervezni életük egyik legszebb napját, ilyenkor pedig nem csak az előkészületeknél vagyok ott, de az ő nagy napjukat is végigkísérem, mint esküvői házigazda

− mesélt tapasztalatairól a családapa, aki azt is elárulta, hogy noha sokszor egész nap tartanak a forgatások, az esküvőszervezéssel maximálisan össze tudja egyeztetni a Sikeres leszek! munkálatait.

A műsorvezetés mellett ceremóniamesterként is ténykedik Kasuba L. Szilárd (Fotó: Sikeres leszek!)

− A nyár és a kora őszi időszak a leginkább mozgalmas az esküvők terén, a műsor pedig szeptemberben tér vissza a második évaddal, így elkerülhetetlen volt egy kis párhuzamosság, de némi organizációval sikerül összeegyeztetni a kettőt. Az esküvői szezon lecsengésével pedig kezdődnek a céges események, karácsonyi rendezvények, ami egy kicsit besűríti az év végét, ezért nekem a nyaralás inkább az év elejét jelenti − tette hozzá nevetve Kasuba L. Szilárd.