Németh Kristóf: Nem gondoltam, hogy valaha így fogok élni, ahogyan most

Németh Kristóf ma boldogabban éli életét, mint azt valaha álmodni merte volna. 47 évesen megértette, mit is jelent pontosan a Mi Atyánk alábbi gondolata: legyen meg a te akaratod... A színész ugyanis ifjonti éveiben nagyon nehezen azonosult ezzel a gondolattal, hiszen arra vágyott, hogy a saját akarata határozza meg későbbi életét. Most a Borsnak mesélt egykori vágyairól és arról, ahogyan a valóság végül felülmúlta kívánságait.

Németh Kristóf ma már háromgyermekes édesapa Fotó: Forgács Bea

– Be kell valljam, hogy fiatal éveimben nem gondoltam, hogy valaha így fogok élni, ahogyan most, azt pedig pláne nem, hogy ez lesz számomra maga a tökéletesség. Ez egy nagyon érdekes dolog és ide is kell idéznem református lelkész keresztapámat, akivel nagyon gyakran beszélgettem a hitről és a vallásról. Egyszer mondtam is neki, hogy én nagyon rendben vagyok a református katekizmussal, de a Bibliával van egy alapvető problémám. Az imádságnak azt a részét hogy: „Legyen meg a te akaratod…” én valahogy nem tudom őszintén kimondani. Mert én azt szeretném, hogy az én akaratom legyen meg. Az erre adott válasza pedig nagyon beleillik a jelenlegi életembe: Isten azért mindenható és azért csodálatos, mert ő jobban tudja, hogy neked mi a jó, mint te magad.

Tehát nem arról van szó, hogy nem a te akaratod érvényesül, hanem arról, hogy még annál is jobb fog veled történni, mint amit te szeretnél

– idézte keresztapját a színész, aki lapunknak azt is elárulta, hogy harmadik fia születése után feleségével terveznek-e még közös gyermeket.

