Drasztikus lépést tett a rendőrség Megyeri Csilla megverésének ügyében

Megyeri Csillát július végén, a Campus Fesztiválon érte komoly atrocitás: egy férfi a hajánál fogva földre rántotta, majd ököllel ütlegelni kezdte. A támadás váratlanul érte az egykori műsorvezetőt, akinek persze esélye sem volt egy megtermett férfi ellen... A verés nyomait még heteken át az arcán hordozta, a sérüléseiről látleletet vetetett és természetesen feljelentést tett.

Csilla szeme fölött a monokli sokáig látszott Fotó: Vivien Borzi

Rendőrségi ügy lett Megyeri Csilla megtámadásából

A történteket a rendőrség nagyon komolyan vette, és azonnal nyomozást indított, sőt már el is kezdődtek a tanúkihallgatások. Az egyenruhásoknak nincs könnyű dolguk, hiszen a Csillára támadó társaság tagjai közül többen is dörzsölt alakok, a debreceni éjszakai élet ismert figurái, akik nem rezzennek össze ha rendőrségi behívót kapnak... Persze a nyomozók sem először találkoznak hasonló szereplőkkel, így pontosan tudják, hogyan kell kezelni őket.

Megyeri Csillára a debreceni éjszakai élet ismert alakjai rontottak rá Fotó: Vivien Borzi

Hazugságvizsgálót vetnek be

A Bors megbízható forrásból származó információi szerint a tanúkihallgatások közben arra jutottak a nyomozók, hogy érdemes lenne a tanúk közül többeket is hazugságvizsgálóra kapcsolni, mert felmerül a gyanú, hogy nem a teljes igazságot vallották még akkor sem, ha a vallomástétel előtt a jogszabályoknak megfelelően felhívták a figyelmüket arra, hogy a hamis tanúzást a törvény büntetni. Úgy tudni, hogy a Csillát megverő társaság tagjai meglepően sok tanút idéztettek be, de Csilla társaságából is sokan voltak kénytelenek befáradni a rendőrségre elmesélni, hogy pontosan mit láttak, tapasztaltak.

Börtön lehet a vége

A verekedés minden résztvevőben komoly nyomokat hagyott. A Csillára támadó férfi számára komoly a tét, mivel a hírek szerint volt már korábban ügye a rendőrséggel, így ha most bűnösnek találják, akár rácsok mögé is kerülhet. Megyeri Csilla régi magabiztossága a támadás után szinte teljesen eltűnt, rémálmok gyötörték, rettegett emberek közé menni, még az utcára sem mert kilépni heteket át... Mára szerencsére kezdi összeszedni magát, és épp újraépíti az életét, de egy kicsit sincs könnyű dolga. Az üggyel kapcsolatban meg is kerestük őt, hogy mesélje el, mit gondol a nyomozásról és arról, hogy egyes tanúkat hazugságvizsgálóra akarnak kötni, de Csilla udvariasan elhárította az érdeklődésünket: