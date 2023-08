Mazsi ismert pszichológushoz fordult segítségért

Egy héttel ezelőtt a Bors arról számolt be, hogy Berki Mazsit a 32. születésnapja alkalmából új kedvese, Zoltán egy luxusutazással lepte meg. Az influenszer remekül érezte magát, több fotót is megosztott arról, hogy milyen szemet gyönyörködtető helyen andalogtak a szerelmével. Ahogy mondani szokás, jóból is megárt a sok, Mazsi talán túlzásba vitte a jeges koktélok fogyasztását, mivel szerda este arról adott hírt az Instagram-sztorijában, hogy lebetegedett. Mindezt egyetlen, szöveg nélküli fotóval közölte, amelyen Emmácska cumisüvege mellett egy felnőtteknek való lázcsillapító is látható. Ám nem ez az egyetlen, amit a szemfüles követők kiszúrhattak a képen.

A Mazsi által közzétett fotón egy könyv is látható, amelyet egyértelműen azért szerzett be az édesanya, hogy kislánya a lehető legjobb nevelésben és gondolkodásban részesülhessen. Az "Érzelmi biztonság" című könyv írója az anyukák körében szinte kötelező olvasmányokat megalkotó Vekerdy Tamás, aki elismert pszichológusként kiváló útmutatókat hagyott örökségül a gyermekneveléshez.

Mazsi kislánya édesapa nélkül nő fel

Az édesanya vállára több mint egy évvel ezelőtt mázsás súlyként nehezedett a gondolat, hogy egyedül kell felnevelnie a kislányát. Tavaly május 6-án az egész országot mélységesen lesújtotta a hír, hogy Berki Krisztián tragikus hirtelenséggel életét vesztette. Özvegye mára túltette magát a veszteségen, kislánya lelkében azonban örökre megmarad az apja hiánya miatti űr.

A gyászt a felnőttek könnyebben feldolgozzák, egy jó szakemberrel folytatott terápia sokat segíthet. Az egészen kicsi gyermekek számára viszont sokkal kevesebb lehetőség van, a legtöbb segítséget elsősorban a hátramaradt szülő nyújthatja. A Mazsi által megosztott fotóból egyértelműen kiderül, hogy ezzel ő is tisztában van és mindent megtesz azért, hogy a kislányát átsegítse ezen a nehéz időszakon.