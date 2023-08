Romantikus vakáció: új szerelme megszöktette Berki Mazsit

Gyönyörű, tengerre néző panoráma, frissítők, romantikus koccintások - ezek jellemzik augusztus elején Berki Mazsi mindennapjait, új kedvese, Zoltán ugyanis kis túlzással megszöktette őt, hogy együtt ünnepeljék Mazsi 32. születésnapját, amire a napokban került sor. Berki Krisztián özvegye szerdán egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztoriban osztott meg egy képet, amin határozottan látszik Zoltán keze.

Romantikus nyaralást kapott ajándékba (Fotó: hot! magazin archív)

Zoltán a tenyerén hordozza őt

Berki Mazsi láthatóan új életet kezdett néhai férje, Berki Krisztián tavaly május 6-án bekövetkezett halála után, ráadásul nem is akármilyet. Arról már többször is beszámoltunk, hogy a kisgyermekes anyuka Krisztián egyik ismerősével, Zoltánnal jött össze, aki egy tehetős vidéki üzletember, igyekszik mindent megadni Mazsinak. Menő ruhákat, luxusutakat, ajándékokat, de ami még ennél is fontosabb, lelki nyugalmat és biztonságot.

Voltak hullámvölgyeik

Bár Mazsiék ma már boldogan és kiegyensúlyozottan élnek, az ő románcuk sem volt zökkenőmentes. Májusban a Tények.hu arról számolt be, hogy Zoltán inkább a volt barátnője társaságát élvezte, amiről egy Instagram-bejegyzés is árulkodott. Egy kommentelő még rá is kérdezett a dologra, miszerint „Már nincs Mazsival Zoli?", és bizony a válasz sem váratott sokáig magára. Az exbarátnő egy helyeslő lájk jel kíséretében tudatta, szakítottak. A féltékeny, birtokló típusú nőnél azonban nem ez volt az első alkalom, hogy Zolit megjelölve posztolt, azt a látszatot keltve, mintha újra egy pár lennének. Mazsiék azonban szerencsére felül tudtak emelkedni az intrikákon.

Nyugalomban élnek, távol a főváros zajától

Mazsi ritkán vall hosszasan a magánéletéről, ám a hot! magazinnal most kivételt tett. A hetilap szerdán megjelent számában arról mesélt, hogy végre lecsillapodtak körülötte a kedélyek, Zoltánnal Székesfehérvárra költöztek, és végre teljes a családi idill.

− Székesfehérvárra költöztünk, és úgy érzem, jót tett nekünk a környezetváltozás a kislányommal. Minden sokkal nyugodtabb, a város pedig Budapesthez és a Balatonhoz is közel van. Együtt lakunk a párommal és a kislányával, és igazán hálás vagyok, hogy Zoli gondoskodik rólunk és szeret bennünket. Annak is örülök, hogy van még valaki, aki Emmát a testvéreként szereti

– mesélte a lapnak Mazsi, majd hozzátette: még mindkettőjüknek van mit fejlődniük, a csiszolódáshoz pedig idő kell.