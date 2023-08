"Már korán reggel megvertek..." - kisfiával szállt ringbe Curtis - videó!

Curtis jelenleg szakmailag és a magánéletében is a csúcson jár. Nemrégiben összeköltöztek szerelmével Judittal, és már mindenki a lánykérést várja. A rappernek apai örömei azért már vannak, hiszen Krisztikétől született egy csodálatos kisfia, Donika, akiről rendszeresen oszt meg videókat közösségi oldalain.

Fotó: hot! magazin archív

Most is így tett a büszke apuka, akinek hamarosan bokszmeccse lesz, bokszkesztyűvel felszerelkezve jelentkezett a ringből, ahol egy menet erejéig kisfiával is megküzdött. Erről egy elképesztően cuki videót is közzétett a rapper, amit IDE kattintva tudtok megnézni.

Curtist teljes harcifelszerelésben pedig alább mutatjuk:

A posztja alatt Dopeman is megszólalt, aki csak annyit üzent barátjának: