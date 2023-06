Dopeman elárulta, mit gondol Suhajda Szilárd tragédiájáról

Egy ország aggódott a magyar hegymászóért, Suhajda Szilárdért, aki nem csupán elhivatott sportember, de családapa is volt egyszerre. Sokan, sokféleképpen hangoztatták szerte az országban véleményüket, szinte elkerülhetetlen volt, hogy lépten-nyomon ne halljuk, ki hogyan véleményezi a hegymászó halálhírét.

A hegymászó mindent egy lapra tett fel Fotó: Suhajda Szilárd Facebook

A család és a gyerekek gyászát sokszor sértő hangnemben, semmibe véve osztotta az "észt" a sok véleményvezér.

– Véleménye mindenkinek van, és el is mondja, mert el lehet, és mert így izgi! Suhajda Szilárd családját azonban úgy bántják, hogy közben egy dolgot nem ért meg senki: a gyerekek és a felesége sem lenne ma az, aki, ha nem Szilárd lett volna a családfő.

A legtöbb, amit tehetünk, hogy együtt érzünk velük.

– szólította fel Dopeman a kommentelőket a kegyesebb bánásmódra a családdal szemben. A rapper azt is hangsúlyozta, érdemes azon is elgondolkodni, hogy mindaddig örültünk Szilárd hősiességének, amíg nem történt meg a tragédia, most, hogy így esett, pálcát törünk a feje felett. Mi több, a gyereki felett is.

– Érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon mi hogyan neveljük a gyerekeinket? Vajon mi felelősségteljesebben viselkedünk, amikor beláthatatlan kanyarban előzünk, ők pedig a hátsó ülésen ülnek? Millió ilyen, és ehhez hasonló példa van arra, hogy nap-mint nap hogy hozunk felelőtlen döntéseket, amik az egész családunkat érintik. Ne gondoljuk, hogy bármelyikünk is jobban tudja! – szólt Pityinger László, Dopeman, aki fiatalabb korában maga is szerette a határait feszegetni, és sűrűn tette ki magát extrém helyzeteknek.

Dope a zen buddhizmus tanai szerint éli életét Fotó: YouTube

– A hegymászás is egy spirituális élmény. Keressük önmagunkat, egy másik perszónánkat. A saját lecsupaszított énünket, akik valójában vagyunk. Érdemes időnként önvizsgálatot tartanunk, és feltennünk a kérdést: " Én rendben vagyok?"... Rengeteg a coach, a tanító ebben a világban, de

valójában a legjobb olyantól tanulni, aki nálunk is boldogabb.

– fogalmazta meg magvas gondolatait Dopeman, aki régóta a buddhizmus tanai szerint éli életét.