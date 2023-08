Curtis közös fotóval jelentette be az örömhírt a babáról

Milyen sokan gondolták azt, hogy amikor Majka és Curtis szakmailag szakított, Curtis pedig az elvonóra került, akkor a zenei karrierje véget fog érni. Nos, mindenki, aki ebben hitt, tévedett, ugyanis Curtis újúlt erővel tért vissza, és meg sem állt a csillagokig. A csúcsra tört, és most sikeresebb, mint valaha. Ez pedig nem minden.

Curtis nem is lehetne büszkébb / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Curtis azonban nemcsak szakmailag jár a csúcson, hanem magánéletileg is. Nem is lehetne szerelmesebb Juditba: nemrégiben összeköltöztek, és már nagyon várjuk, hogy meglegyen a lánykérés. Apai örömei azért vannak a rappernek, hiszen Krisztikétől született egy csodálatos kisfia, Donika.

Donika most ünnepli a születésnapját, ennek alakalmából pedig Curtis egy fotósorozatot posztolt ki, amelynek nyitóképén Doni még újszülött, és az újdonsült apuka büszkén fogja a kis csöppséget.

- Drága kisfiam, Eltelt egy újabb év és te sokkal ügyesebb , okosabb ,erősebb és szebb lettél. 4 év telt el azóta, hogy először a kezemben foghattalak. A legjobb dolog a világon az ,hogy te vagy nekem és ,hogy én lehetek az apukád. Az elmúlt időszakában mèg közelebb kerültünk egymáshoz és nem csak apa és fia hanem legjobb barátok is lettünk. Szeretek veled mindent megélni és együtt felfedezni a világot.

Imádom ,hogy téged mindig minden érdekel. Ameddig élek számíthatsz rám mindig mindenben! Azt kívánom neked ,hogy legyél mindig ilyen boldog és kiegyensúlyozott férfi mint amilyen most is vagy.

Minimum mèg 100 évig. Isten éltessen drága kisfiam!