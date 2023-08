Lelepleztük a magyar TikTok fenegyerekét, kiderült ki van az álarc mögött - videó

Ahogyan a hazai, sikeres TikTokkerek többsége, úgy Kapi Levente „Marika néni” is a véletlen szerencsének köszönheti, hogy alig két évvel az első videója megosztása után igazi sztárja ennek a fiatal, dinamikus platformnak. A 24 éves srác, fiktív karakterének és a köré épített családnak köszönheti azt a fajta szabadságot, amire mindig is vágyott és a ami még fontosabb, azt is hogy teljesen megváltozott az önmagáról és úgy általában a világról kialakított képe. Levente és persze nagymamája néhány napja a Bors szerkesztőségében jártak. Leventét hívtuk, Marika néni pedig, nos, ő csak úgy érkezett…

Kapi Levente ma már a híres és sikeres emberek életét éli. Fotó: Vaskó Tamás

Bors: Hol és hogy kezdődött?

Kapi Levente: Unatkoztam a munkahelyemen, ami egy autómosó volt. Nem tudtam mivel lekötni magam és a YouTube-on ráakadtam egy-két trash (szemét) videóra, amelyek nézettségét látva arra gondoltam, hogy megpróbálkozhatnék valami hasonlóval.

Arra jutottam, hogy létrehozok egy troll fiókot, hátha nyitottak lesznek rá az emberek.

Nem is pontosan emlékszem az első tartalmamra. A megalkotott karakternek (Marika néni) csináltam egy egész családot, és talán a férjével ordibált…



Bors: Azonnal bepörögtek a videóid?

K.L.: Kicsit várni kellett, de talán a nyolcadik, vagy tizedik videótól jöttek a zázezres megtekintés számok. Én csak álltam és nem hittem a szememnek, hogy bejöttek a számításaim és az emberek ennyire nyitottak a trash-re.

"Egy lázadó, aki imádja az extrém dolgokat"



Bors: Valamiért úgy tűnik, hogy te egy báránybőrbe bújt farkas vagy, vagy voltál…

K.L: Ez valóban így van, vagyis inkább volt. Ugyanakkor kezdem magam egyre inkább vállalni. Korábban igyekeztem a szépet és a jót mutatni, ami annyira azért nem volt hazugság, hiszen egy kedves és megfontolt embernek tartom magam, de van egy másik oldalam is. Egy lázadó, aki imádja az extrém dolgokat, a hülyülést és az életet úgy, ahogy van. Bevallom, általános iskolába ki is akartak rúgni, mert nem viselkedtem túl jól és nem is akartam, félévkor azt hiszem úgy tizenöt intőm volt. Szerintem így reagáltam le a szüleim válását, ami nem volt olyan durva, amilyennek én akkor megéltem.



Bors: Mikor volt az áttörés és mivel járt?

K.L.: Fél év után, amikor már úgy húszezer követőm volt és egyre többen kezdték gyanítani, hogy valójában kamu az oldal és a karakterek sem valóságosak, előléptem és egy videóban lepleztem le magamat. Vagyis elmondtam, hogy én vagyok Marika néni, a nagypapa és az unoka is. Addig ugyanis mindig arc nélkül videóztam. Azon a ponton nem is pontosan tudtam, hogy merre is kéne mennem. Csak azt tudtam, hogy a korábbi vonalat nem szeretném tovább vinni.

Végül megszületett bennem a gondolat, hogy a paródia irányába szeretnék építkezni.

Óriási példaképem Gálvölgyi János, aki komoly inspirációt jelentett a karakter megformálásakor.



Bors: Marika néni karakterét a nagymamád inspirálta

K.L.: Félig meddig igen. Az apai nagymamámról mintáztam az alapjegyeket. Neki egyébként rengeteget köszönhetek. Ezért sem szeretném, ha a követőim akár csak egy kicsit is félreértenék a videóimat Én nagyon-nagyon szeretem a nagymamámat. Ő egyébként pedagógus és hát ha azt mondom, hogy terelgetett, irányított engem annak idején, akkor nagyon enyhén fogalmaztam. Később egyébként kialakítottam egy igazi sztereópiákon alapuló karaktert. Ő lett a kiforrott Marika néni, aki jó pár kedves és idős hölgyre hasonlít. Talán éppen ez lehet a sikere titka.

A szabadság mindennél fontosabb...



Bors: Hogy vált számodra a TikTok pénzforrássá és milyen megélhetést biztosít ma?

K.L.: Már elég sok követőm volt, amikor kimentem Németországba szerencsét próbálni. Dolgoztam és közben azért folyamatosan készítettem a tartalmakat. Ekkor jött egy megkeresés. Arra kértek, hogy reklámozzak egy fülhallgatót és nem csak a terméket kaptam meg, de még fizettek is a promóciós tartalomért cserébe. Abban a hónapban még három hasonló megkeresésem volt, majd pedig elhívtak egy közönségtalálkozóra is. Ekkor döntöttem el, hogy hazajövök.

Ma már meg tudok élni a tartalomgyártásból főállásban, tudok tervezni és félrerakni is.

Mégis a legfontosabb, amit ettől a platformtól és a követőktől kaptam, az a szabadság, amire mindig is vágytam.



Bors: Mit adott Kapi Levente fejlődéséhez Marika néni karaktere?

K.L: Nagyon hálás vagyok azért a lelki és mentális fejlődésért, amin az utóbbi két évben átmentem. Régen már attól görcsbe rándult a gyomrom, ha az utcára kellett lépnem. Egyáltalán nem voltam magabiztos. Hallgattam egy zenét és szívdobogással mentem az emberek között és próbáltam magammal elhitetni, hogy nincs velem, vagy rajtam semmi gáz. Ehhez képest ma ott tartok, hogy néha a jószándékú barátaimnak kell rémszolinuk, ha sok vagyok. Elfogadtam és megszerettem önmagam… Teljesen megváltozott az életem, szó szerint minden más lett.



Bors: Melyek a távolabbi terveid?

K.L.: Nagyon szeretnék színészként érvényesülni. Főleg televízióban látom magam, mondjuk egy sorozatban, vagy filmben, de színházban is el tudom magam képzelni. Néhány színész barátommal készülünk is egy színdarabbal, amit talán már idén be is mutatunk, de erről egyelőre nem szeretnék többet elárulni.