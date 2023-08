Mindent megtesz a 39 éves Kustánczi Lia, hogy teherbe essen

Hol van már az a Kustánczi Lia, aki lemezlovasként nemzetközi sikereket aratott? A modell már lezárta életének azt a részét, és most már családja tölti ki szívét-lelkét. A sztáranyuka azt mondta: dj-ként mindent elért, amit szeretett volna, most már édesanyaként szeretne a legjobb lenni.

Mindenképpen szeretnének Kustánczi Liáék kistestvért Benettnek Fotó: Facebook

Kustánczi Liáék már a második babát tervezik

A gyönyörű lemezlovas novemberben jelentette be, hogy párjával első gyermeküket várják. A 39 éves kismama megcsináltatott minden vizsgálatot, amit a kora miatt javasoltak, de tudta, hogy minden rendben lesz. És így is lett, szerelmük gyümölcse április elején megszületett és egy igazán kiegyensúlyozott gyerkőc, aki átvette otthon a hatalmat.

Minden édesanyának van egy elképzelése a szülés előtt, mi hogyan lesz majd. Nekem is volt, de aztán megérkezett Benett és ő diktál

– mesélte a Borsnak Kustánczi Lia. – De ezt mi nem is bánjuk, főleg, hogy nagyon jó baba, nincsenek kilengései. Legalábbis most már, mert az első időszak nagyon kemény volt, de már túl vagyunk az állandó éjszakázásokon, a hasfájós korszak elmúlt. Most jön a foga, de ez már nem viseli meg annyira, így én is nyugodt vagyok. Mondjuk érdekes, az egész anyaságra nem paráztam rá, valahogy minden olyan természetes. Persze kértem tanácsot az elején, de aztán rájöttem, hogy minden baba és anyuka is más, ami beválik az egyiknél, a másiknál egyáltalán nem.

Lia arról is beszélt, hogy Benett születése előtt nem értette az intelmeket: ha majd édesanya leszel, megérted. De mostanra ez a mondat új értelmet nyert számára.

– Amit előre elterveztem anyaként, szinte minden dugába dőlt. Például én úgy szerettem volna, hogy az első estétől majd a saját szobájában alszik a kisfiam… Még aznap megdőlt, van egy görgethetős kiságya, így akár a nappaliban, akár a hálószobában velünk tud aludni. Egy pillanatról sem szeretnék lemaradni, szeretem nézni, ahogy alszik. Elolvadok az illatától, ahogy a bőre hozzám ér, már az első pillanattól, hogy megtudtam, várandós vagyok, valami óriási mélyről jövő érzelmeim vannak iránta.