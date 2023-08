Keményen beleszálltak a rajongók G.w.M.-be: "Ez egy suttyó"

G.w.M, azaz Varga Márk súlyos rajongói vádakkal néz szembe, miután megosztott egy autós videót az Instagram-történetében. A rapper menet közben videózta az új autója márkajelzését és a csuklóján villogó luxuskarórát, de közben a kormányt egy kezével sem fogta. Albert Péter vezetéstechnikai szakember is megszólalt.

Súlyos vádak érték G.w.M-et – Fotó: Szabolcs László

Közúti veszélyeztetéssel vádolják

Az internetezők azonnal haraptak a G.w.M által megosztott tartalomra, ami nagy vitát indított. Voltak, akik a kéztartását és az anyagiasságát szólták le, de mások egyenesen közúti veszélyeztetéssel vádolták meg a rappert.

– Miért menő ez az ököllel “fogom” a kormányt…?? – tette fel a kérdést az internetes beszélgetés megindítója, majd gyorsan rengeteg válasz érkezett.

Mert másképp elmozdul a Rolex

– írta egy kommentelő.

– Azt üzeni ezzel, hogy ő „kemény” legény – állt bele a rapperbe egy hozzászóló, míg mások sokkal komolyabbra fordították a szót.

– Mert így esélye sincs veszély esetén gyorsan korrigálni. Egy suttyó, aki magán és a családján kívül másokat is veszélyeztet. De rajosan, de rajosan… – jegyezte meg egy véleményező, amit más is észrevett.

– Egyébként csodálom, hogy nincs egy jóakarója sem, aki kapásból feljelenti emiatt. Közúti veszélyeztetés… és még fel is veszi, ennyi esze van – fogalmazott durván.

G.w.M videója az esetről:

A vezetéstechnikai szakértő véleménye

A vádak alapján Albert Péter vezetéstechnikai szakértő megvizsgálta a videót és kifejtette szakmai véleményét a Bors munkatársainak.

– Épp egy vezetéstechnikai tréninget tartok, hát mit is mondjak... – kezdte a szakember nem túl biztató hangsúllyal.

– Ha valaki nem fogja a kormányt, az nagyon nagy baj. Az is baj, ha csak fél kézzel fogja, de a videón tulajdonképpen egyikkel sem. Egy vészhelyzetben nincs időnk pozicionálni a kezünket – szögezte le a szakértő, aki elárulta: a vészhelyzetek lélektana az, hogy a semmiből is kialakulhatnak.

Egy szóval: ÉLETVESZÉLYES!

– erősítette meg a rajongók vádjait Albert Péter vezetéstechnikai szakember.

Hova tűntek Kulcsár Edina és férje, G.w.M eddigi luxusautói? – Fotó: Szabolcs László

Eddig még nem látott autó

A szemfülesek észrevehették azt is, hogy az autó, amiben G.w.M ül, az eddig még egy soha nem látott gépjármű a rapper kezei között. Az internet népe azt állítja, hogy amióta rejtélyes módon eltűntek a méregdrága luxus autók Kulcsár Edináék hétköznapi posztjaiból, azóta rejtegetnek mindent a nyilvánosság elől, míg eddig mindent megosztottak.

– Hónapokig rejtegette a kocsiját, végre újra lízingel valami menőt, most ezzel flexel álló nap – osztotta meg a feltételezését egy nevét nem megosztó véleményező.