Kellemetlen helyzetbe kerül Majkával szemben G.w.M?

G.w.M az év elején jelentette be, hogy ezentúl csak nagy koncerteket fog adni. A váltás miatt saját zenekarral dolgozik tovább, augusztus 10-én is velük lép majd fel a siófoki Plázson. Természetesen a rapper már nagyon izgatottan várja, hogy színpadra léphessen új együttesével. Maga is megosztotta a koncert plakátját az Instagram-oldalán, amelyhez pár sort is írt.

– Végre újra Siófokon fogunk fellépni, de most egy saját, ÉLŐZENEKAROS NAGYKONCERT keretein belül! Régóta vártam már ezt a fellépést! A show extra lesz és többórás! – írta G.w.M.

Bár a rapper többórás extra showt ígér a rajongóknak, azonban a jelek szerint még jócskán vannak szabad jegyek, pedig Márk két vendégfellépővel is készül a hatalmas bulijára. 10 nap van a koncertig, de az értékesítő oldalon még bőven van lehetőség belépőket vásárolni. Míg zenész kollégájánál, Majkánál, aki öt nappal korábban lép fel a szórakozóhelyen, már alig vannak szabad helyek. Sajnos a rappert nem értük el, hogy pontos információt szerezzünk a különlegesnek ígérkező koncertjéről.

Fotó: Szabolcs László

Keményen beleszálltak a kommentelők

Mint azt korábban említettük G.w.M a saját közösségi oldalán is megosztotta az eseményt, azonban kitört alatta a kommentháború. Volt olyan rajongója, aki megkérdezte, hogy miért nem a Papp László Sportarénában lép fel?

Mert nem olyan a zenéje, ami odavaló, mert oda csak a Tankcsapda, Dobrády Ákos meg ilyenek mehetnek. Hagyjuk már ezt a hülyeséget ő Opitz Barbi, Kunu Márió, Burai Krisztián, Mishhh, Essem mellett van, mind nagyon jó előadó, mégsem céljuk a Papp László, mert az nem annak a zenének való hely. Bye Alex már 100-szor mehetett volna a Papp Lászlóba mégsem ment, mert amit ők csinálnak, nem az a megfelelő helye!! A Siófok Plázs pont az ilyen előadók helye, de ha Azariah-t akarsz látni, nem G.w.M-et, menjél a Pap Lászlóba, ennyire egyszerű!!! És ezt úgy írom amúgy, hogy Azariah nem a nagy kedvencem, hanem a legnagyobb kedvencem, de G.w.M-et is hallgatok

– írta az egyik kommentelő.