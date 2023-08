Fejlődik a kapcsolat: Molnár Andrea és Szente Vajk már össze is költöztek!

Molnár Andrea és Szente Vajk is szerepelt a Dancing with the Stars zsűrijében – ha nem is egy időben –, tehát a színpad, a tánc egy olyan közös pont, amely azonnal egy hullámhosszra repítette őket. Azt beszélik, hogy egy színházi premier utáni partin találkoztak, és ott hangolódtak egymásra. Tavaly áprilisban Kecskeméten kapták először lencsevégre őket együtt; ott és akkor már látszott, hogy gyengéd érzéseket táplálnak egymás iránt. Szeptemberben aztán már arról nyilatkozott a táncművész, hogy lezárult az ötéves házassága civil párjával, Zsoltival. Bennfentesek szerint azonban a válási folyamat tovább bonyolódott – ez lehet az oka annak, hogy Andrea és az új párja még nem vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat. A Dancing with the Stars tavalyi évadában Vajk ült már a zsűriben – pikáns fordulat, hiszen éppen a kedvesét váltotta a székben –, Andi mégis, ha csak tehette, meglátogatta a tévéfelvételeken, és a stáb mellől, a háttérből kísérte figyelemmel a párja munkáját. Lapunk is megörökítette, hogy a műsor szüneteiben a rendező rendszeresen felkereste a lányt egy-egy rövid beszélgetésre.

Szente Vajk és Molnár Andrea a legutóbbi Dancing with the Stars felvételein is sokszor mutatkoztak együtt - Fotó: hot! magazin

Molnár Andi szereti, ha a választottja kedves

Idén májusban Andrea az édesanyjával együtt nyilatkozott a hot!-nak. A cikkben arról meséltek, hogy mennyi mindenben hasonlít a sorsuk.

– Közös vonás bennünk az is, hogy mindketten elváltunk, de már csak nevetünk rajta.

Erős, edzett nők vagyunk, de mindkettőnkben benne van a lágy, feminin szív. Egyedül is megálljuk a helyünket, tevékenyek vagyunk, de jó társként is tudunk működni.

Nem keménykedem egy kapcsolatban – mesélte akkor Andi.

Az édesanya azt is elmondta lapunknak, hogy szerinte milyen társ illik a lányához.

– Szereti, ha az illető kedves, ki tudja fejezni a szeretetét, és van humora – ecsetelte.

– Humoros, céltudatos partner illik hozzám, aki tesz a közösségért, akárcsak anyukám, aki most épp egy dunavarsányi vízisport-egyesületet vezet. Az is megnyugtat, hogy anyura mindig számíthatok, a gyerekszobám a mai napig érintetlenül áll – mosolygott Andi, megerősítve az édesanyja szavait.

Molnár Andi a jelek szerint végre kiegyensúlyozottan élheti a napjait - Fotó: hot! magazin

Megállíthatatlanul előre!

A Jászai Mari-díjas színészről közismert, hogy mennyire kreatív alkotó személyiség, és ha a hőn szeretett szakmájáról van szó, céltudatos és megállíthatatlan. A minap jelentették be, hogy a Játékszínben az ő rendezésében elkezdődtek a Hölgyválasz című darab próbái. Az előadás az azonos című film színpadi adaptációja; a moziban Jennifer Lopez tanítja táncolni Richard Gere-t. Örömmel láttuk, hogy a tánctanár testhezálló szerepét Molnár Andi alakítja. Mindez arra utal, hogy a szerelme Vajkkal már olyan stabil, kiegyensúlyozott szintre jutott, hogy bevállalják a közös munkát is, amely köztudottan próbára teszi a legboldogabb párkapcsolatokat is! Nem kell messzire menni példáért, hiszen Bereczki Zoltán és Szi­ne­tár Dóra párosa esetén – akik szintén a világot jelentő deszkákon töltötték a legtöbb időt – éppen a sok közös fellépés ártott a kapcsolatuknak. De ellenpélda is akad bőven: elég csak a darabban szintén szereplő Liptai Claudiát és a szerelmét, a cukrászmester Pataki Ádámot említeni, akiket pont egy cukrásztanfolyam hozott össze, és a színésznő azóta is szívesen segédkezik a férje cukrászdájában, sőt számos közös projektet is visznek.

Szente Vajk a Játékszínben rendezi a Hölgyválasz című darabot, melynek egyik főszereplője éppen a szerelme lesz - Fotó: hot! magazin

Együtt élnek a budai otthonukban

A közös szakmai szálakon túl a magánéletben is nagyon szépen alakul a szerelmesek élete. Ugyan sokáig arról szóltak a pletykák, hogy valójában már nincsenek is együtt, erre rácáfoltak. Olyannyira, hogy a hot! információi szerint színházi berkekben már tudni vélik, hogy Andi egy új, budai lakásba költözött, ahol Vajk is egyre gyakrabban megfordul, sőt azt beszélik, hogy teljesen összekötötték az életüket.

– Lerí róluk a boldogságuk, és azt kell mondanom, hogy minden körülöttük lévő ember örül ennek, hiszen jó a környezetükben lenni ebben az időszakban.

Úgy tudjuk, hogy már össze is költöztek: a függetlenségüket ugyan megtartották, de az esetek nagy részében együtt hajtják álomra a fejüket

– árulta el egy bennfentes a hot! magazinnak.

A hétköznapokban figyelnek arra, hogy ne mutatkozzanak sűrűn együtt, de egy neve elhallgatását kérő ismerős nemrég moziban is látta őket, ahol nem igyekeztek annyira titkolni boldogságukat. De miért is titkolnák? Két független, sikeres ember a negyvenes évei elején – minden joguk megvan arra, hogy szépen haladjanak az általuk kijelölt magánéleti úton. Nem lenne meglepő, ha hamarosan a családalapítás is szóba kerülne köztük.

– Számomra most már a család az első, muszáj oda is koncentrálnom. Korábban is éreztem már, de most már tudom: imádom a munkámat, de meg kel találnom az egyensúlyt, hogy elég időt tudjak tölteni a szeretteimmel is – vallotta be tavaly lapunknak Andi.