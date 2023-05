Molnár Andrea és édesanyja: "Mindketten elváltunk, de már csak nevetünk rajta"

Belegondolni is nehéz, mekkora lelkiereje volt az idősebb Andreának, amikor úgy döntött, hogy kilép nem működő házasságából, és új életet kezd a kislányával. Sok nő élheti át azt a kilátástalan érzést, amivel az édesanya küzdhetett a legelején, mégis a gyakorlatiassága vezérelte, hogy pedagógusként számtalanszor túlórázva oldja meg az anyagi gondjaikat. A ma már szintén felnőtt táncpedagógus Molnár Andrea jó szívvel emlékszik a múltra.

– Annak idején testneveléstanárként kezdtem dolgozni. Mindent megtettem, hogy minél több délutáni órám legyen. A szakkörökre a kislányom ovi és suli után is mindig jött velem. Ahogy nőtt, bekapcsolódott ő is.

Mindenfélét sportolt, és amikor elindítottam a mazsorettórákat, ő is tagja lett a csoportnak. A tánc iránti szenvedélye akkor dőlt el, amikor a tévében versenytáncot látott, és rábökött: „Ezt szeretném én is!”

– mesélte a hot! magazinnak az édesanya, aki sok áldozatot hozott azért, hogy a lánya követhesse az álmát.

Molnár Andrea mindenben számíthat az édesanyjára Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Édesanyja varrta a táncruháit

Andi sikerre vitte a tánckarrierjét, amely 17 éves korától indult be igazán a versenytánccal. Tisztában van azzal, hogy az édesanyja nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Máig él benne egy drámai kép.

– Ahogy nőttem, úgy kezdtem felfogni, hogy míg más családokban két szülő viszi a terheket, addig az én anyukám egymaga cipelt mindent. Óriási erő kellett hozzá! A versenytáncos karrieremnek is mindent alárendelt. Pszichológus és edző volt egy személyben. A fellépőruhák drágák voltak, ezért kitanulta a díszítést.

Emlékszem egy drámai pillanatra: miközben hajnal négyig strasszokat varrt a táncruhámra, potyogtak a könnyei. Másnap reggel pedig vitt vidékre versenyre. Akkor úgy éreztem, hogy nem kell többet versenyeznem

– mondta őszintén a tánctanár-műsorvezető, aki az anyukájához hasonlóan megtanult több lábon állni az életben.

A válás a közös pont

Ha valakikre, hát a két Andreára igaz a mondás, hogy: „Nézd meg az anyját, vedd el a lányát!” Nemcsak külsőleg egyformák, de a magánéletük alakulásában is van hasonlóság.

– Közös vonás bennünk az is, hogy mindketten elváltunk, de már csak nevetünk rajta. Erős, edzett nők vagyunk, de mindkettőnkben benne van a lágy, feminin szív. Egyedül is megálljuk a helyünket, tevékenyek vagyunk, de jó társként is tudunk működni. Nem keménykedem egy kapcsolatban – folytatta Andi.

Az édesanya azt is elmondta, hogy szerinte milyen társ illik a lányához.

– Szereti, ha az illető kedves, ki tudja fejezni a szeretetét, és van humora.

– Humoros, céltudatos partner illik hozzám, aki tesz a közösségért, akárcsak anyukám, aki most épp egy dunavarsányi vízisport egyesületet vezet. Az is megnyugtat, hogy anyura mindig számíthatok, a gyerekszobám a mai napig érintetlenül áll – mosolygott Andi.

A friss hot! magazinban számos anyák napi történetet olvashatnak!