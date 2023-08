Dobó Ági fontos tényre hívta fel a figyelmet

Kapcsolatuk elején senki sem jósolt nagy jövőt nekik, Dobó Ági és férje, Csaba azonban már közel 14 éve alkot egy párt. Sokat dolgoztak önmagukon és a kapcsolatukon is, hogy jól működő párként élhessék a mindennapjaikat. Szeretnék, ha más párok is hozzájuk hasonlóan tudnának együtt fejlődni, éppen ezért egy hazánkban úttörő módszer, egy pártábor létrejöttét kezdeményezték. Erről és kapcsolatukról mesélt most a Borsnak az egykori szépségkirálynő.

„Tűz és víz vagyunk"

– A tizennegyedik évünket tapossuk, ez nem kevés! Főleg úgy, hogy tulajdonképpen tűz és víz vagyunk, egymás ellenpólusai. De mégis, akárcsak a mágnesnél, az ellentétek vonzzák egymást – fejtegette Ági, majd elárulta, esetükben nem beszélhetünk arról a bizonyos „szerelem első látásra” jelenségről.

– Közös baráti társaság révén találkoztunk, hónapok óta ismertük már egymást, mikor derült égből villámcsapásként vonzódni kezdünk egymáshoz. Elmentünk a Mátrába snowboardozni, ahol sikeresen eltörtem a karom. Csabi elkísért a balesetire, s a 3-4 óra várakozás alatt megtapasztaltam, mennyire gondoskodó, figyelmes, kedves ember. Akkor eldöntöttem: nekem ő kell, vele le tudnám élni az életem. Egy hét múlva össze is költöztünk – ismerte el nevetve Ági.

„Egyetlen ember sem mondta, hogy ebben van potenciál"

A köztük lévő több mint tíz év korkülönbség és az eltérő személyiségük miatt a barátaik nem bíztak a kapcsolatuk tartósságában.

– Mikor megismerkedtünk, én 22 éves voltam, Csabi 33. A környezetünkben egyetlen ember sem volt, aki azt mondta volna, hogy ebben van potenciál. Csabi racionalista, én idealista, valahogy mégis működik. De persze ebben nagyon sok munkánk van. Én régóta nyitott vagyok az önfejlesztésre, és az elmúlt években Csabi is nagyon sokat fejlődött. Rá kellett jönnünk, hogy nem szégyen szakemberhez fordulni. Sajnos azt látom, hogy Magyarországon még a legtöbb pár úgy érzi, hogy ciki segítséget kérni. Dolgozik az egó, azt gondolják, hogy ők mindent jól csinálnak, mindent meg tudnak oldani. Nekünk is meg kellett érni rá, hogy felismerjük, fel kell keresnünk egy szakembert, aki segít nekünk.

„Kell egy tolmács!"

Ági elárulta, kapcsolatuk egyik fontos alappillére a kommunikáció. Mindig is rengeteget beszélgettek, ám egy ponton felismerték:

A női−férfi kommunikáció néha olyan, mintha az egyik fél mondjuk kínaiul, a másik spanyolul beszélne. Ehhez kell egy „tolmács”, egy mediátor. Nekünk is nagyon sok felismerésünk volt ennek hála, hogy: „Aha! Szóval úgy értetted, amit mondtál, és nem amúgy!”

A pártábor létrehozásával szeretnék, ha más párok is átélnék ezt. A csinos anyuka leszögezte, nekik nem kompetenciájuk tanácsokat adni, éppen ezért a legjobb szakembereket kérték fel, hogy tartsanak foglalkozásokat.

– Fontos leszögezni, hogy szakemberek gondoskodnak a programról, a munka párokon belül zajlik, tehát nem kell idegen közösség előtt megnyílni. Ez nem egy szigorú szeminárium, inkább úgy mondanám: wellness extrákkal! Ahol a párok megtanulhatnak igazán egymásra figyelni, úgy időt eltölteni, hogy közben nem a telefont nyomkodják. Szerencsére nagyon sok az érdeklődő: az elmúlt években több receptkönyvet is írtam, amik szerencsére nagyon sikeresnek bizonyultak, s a pártáborra, úgy tűnik, még többen kíváncsiak Azt vettem észre, hogy a nők nyitottabbak rá, mint a férfiak. Bennük talán jobban dolgozik az előbb említett egó.

Belegondolva, öt évvel ezelőtt még mi is hezitáltunk volna, ha látunk egy ilyen lehetőséget. De mondjuk tavaly már biztos belevágtunk volna!

„Nem akarom burokban tartani a fiainkat"

– Szeretném, ha elterjedne a gondolat, hogy nem szégyen igényt támasztani, és szükség esetén segítséget kérni a fejlődéshez. Az is fontos, hogy egyáltalán nem csak válságban lévő párokat várunk, hanem olyanokat is, akik a jó kapcsolatot szeretnék még jobbá tenni – szögezte le Ági, aki férje példáját látva bízik benne, hogy a férfiak körében is egyre elfogadottabb lesz ez a hozzáállás. Csabival közös két fiukat is ebben a szellemben nevelik:

– Nem akarom burokban tartani őket. Egészséges keretek között, de igenis láthatják, ha mondjuk veszekszünk, ha sírok, ha bánt valami. Nem akarom, hogy kisfelnőttként találkozzanak először konfliktusokkal, érzésekkel – szögezte le Ági.