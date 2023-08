Ártatlan kérdésnek indult, kommentcunami zúdult Stana Alexandrára

Lázban tartja az országot a Dancing with the Stars következő évada! Hamarosan újra elstarol a TV2 sikerműsora, a versenyzők kilétét azonban még mindig homály fedi! Az egyik profi táncos, Stana Alexandra a közösségi oldalán tette fel a kérdést a követőinek: kit látnának szívesen a parketten? A kommentszekció pedig felrobbant!

Szépségkirálynők előnyben

Elsőként a 2019-es Miss Word Hungary, Nagypál Krisztina válaszolt, aki rögtön saját magát ajánlotta! – Esküszöm kipróbálnám, milyen! Jó látni, milyen jó csapat vagytok! – ismerte el a szépség. Nem ő az egyetlen modell, aki tánccipőt húzna: Somhegyi Krisztián kedvese, a 2017-es Miss World Hungary közönségdíjasa, Viczián Viktória is többször hangoztatta már, hogy örülne, ha szerepelhetne a műsorban. De a Kulcsár Edina-rajongók is versenybe szálltak. A műsor készítői korábban is gondoltak már rá, hogy az ex-szépségkirálynőt indítsák a versenyen, ám a legutóbbi évadban az első próbák után vissza kellett lépnie, ugyanis kiderült: gyermeket vár G.w.M-től. A kis Amara azóta már csaknem négy hónapos, s Edina is jó formában van, mégsem valószínű, hogy máris hadra fognák a kismamát.

Pamela az abszolút befutó

A legtöbbet említett személy Hódi Pamela volt: sokan szeretnék csillivilli dresszben látni a csinos kétgyermekes anyukát! „Ezt a kört Pamela nyerné, rengetegen írtátok” – ismerte el Alexandra.

Pamela tánctudására sokan kíváncsiak. (Fotó: Máté Krisztián)

Szingli és tinibálvány

A férfiak tekintetében a válófélben lévő Krausz Gábor neve merült fel sokszor, de a tinilányok aktuális kedvencét, Marics Petit is szívesen látnák a táncparketten. Az Exatlonos fiúk tudására is kíváncsi lenne a nagyérdemű: többen javasolták Nagy Danit és Jósa Danit is.

Szandinak Dávidot szánják

Sok kommentelő pedig Alexandrának – aki a korábbi évadokban Árpa Attilával, Győrfi Danival és Iván Bencével ropta – javasolt táncpartnert: ezúttal a saját párját, Meggyes Dávidot remélik mellé! Nem ez lenne az első a Dancing with the Stars történetében, hogy szerelmesek indulnának együtt: korábban a rádiós Cooky versenyzett profi táncos menyasszonya, Szécsi Debóra oldalán. Szandi és Dávid még egy csak éve alkot egy párt, a hot! magazinnak azonban nemrég elárulták: akár a gyermekáldásra is készen állnának! Dávid már azt is tudja: kislányt szeretne!

– Szeretnék egy kislányt, Alexandra is nyitott rá. Hál’ Istennek, ahogy említem, rögtön elmosolyodik; ennél nagyobb visszajelzés nem is kell nekem. Valamiért régóta azt érzem, hogy lányos apuka leszek. Látom a nővéremen, hogy milyen szeretettel és tisztelettel viszonyul édesapámhoz. Én is arra vágyom, hogy legyen egy kis szerelmem, aki remélhetőleg hasonlít majd a páromra – áradozott a férfi.