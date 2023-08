"Ki volt az első... ?" - fény derült a magyar sztárpár titkára - Videó

Miután újra gondolták a Titanic című filmet, újabb kérdéseknek vettettük alá Somhegyi Krisztiánt és Viczián Vikit. Ahhoz kétség sem fér, hogy a szerelmesek nagyon jól ismerik egymást, a kérdés viszont az, hogy átmennek-e a Bors Celebtesztjén?

Kiderült Somhegyi Krisztián és Viczián Viki titka (Fotó: Nagy Zoltán)

Az első fordulóban fej-fej mellett haladtak a sztárok, Viki eltalálta, hogy mi volt Krisztián jele az oviban, míg az egykori exatlonos is megfejtette, melyik bolt lehet szerelme kedvence. Az a kérdés viszont kifogott a sármos sportolón, hogy milyen díjakat zsebelt be Viki a 2017-es Miss World Hungary versenyén, ezért következhetett a büntető feladat.

A végső fordulóban tehát eldől, melyikük ismeri jobban a másikat, de az előtt még meg kell válaszolniuk: Melyik celeb volt az első plátói szerelmük? Ha ez nem sikerül, természetesen jön a büntetés...

Ha egy jót akarsz nevetni, véletlenül se hagyd ki a videót!

DiCaprio lehúzhatja a rolót

Ha lemaradtál volna a Titanic 2023-as verziójáról, akkor sincs aggodalomra okod, ugyanis most ezt a videót is megnézheted! Leonardo DiCaprio és Kate Winslet már a múlté, helyüket Somhegyi Krisztián és Viczián Viki vette át, akik teljesen átszellemülve "tértek vissza" a legendás hajóra. Ám nem csak Jack és Rose kapott vérfrissítés, Celine Diont is le kellett cserélni. Helyét egy magyar klasszikus vette át....

Mutatjuk!