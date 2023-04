Stana Alexandra és Meggyes Dávid szenzációs bejelentése: erre vágynak a szerelmesek

Egyszerűen jó Stana Alexandrára és Meggyes Dávidra nézni, ahogy kéz a kézben sétálnak a parkban, ahogy megérintik, megcsókolják egymást. Első látásra azt hinnénk, hogy friss szerelmesek, pedig már másfél éve tart a kapcsolatuk. Ilyen az, amikor két ember igazán egymásra talál, és mindketten tudják, hogy akarnak változni a másikért.

– Ugyanúgy lángolunk, mint a kezdetekben, ugyanakkor hamar egymáshoz simultunk, összecsiszolódtunk a dolgos hétköznapokban is. Szeretek hazajönni, mert itt vagyunk egymásnak. Folyamatos a rohanás, rengeteget dolgozunk mindketten, mégis figyelünk arra, hogy időt szakítsunk a szerelmünkre. Harminc fölött vagyunk mindketten; ha nem akarnánk, nem lennénk együtt. De mi nagyon akarunk együtt lenni: mi ketten és a kutya, Noir – kezdte mosolyogva Dávid a hot!-nak.

– Megértjük és kezeljük egymás temperamentumát. Dávid mindenben a társam, egymást erősítjük azzal, hogy tudunk örülni a másik sikereinek. Nyugalmat és támogatást sugárzunk egymásnak

– folytatta Szandi, akinek nem titkolt szándéka, hogy műsorvezető legyen; hamarosan Rózsa György mellett láthatjuk is a TV2-n futó Zsákbamacskában.



„Alexandra jobban igényli a beszélgetést, mint ami belőlem jönne”

Dávid pontosan tudja, hogy volt, amiben alkalmazkodnia kellett a kedvesével; ilyen például az, hogy ugyanolyan erős legyen a kommunikációjuk, mint amilyen szenvedélyes a kapcsolatuk.

– Alexandra jobban igényli a beszélgetést, mint ami belőlem jönne, de ezt is megugrottuk – árulta el a férfi.

– Érzem Dávid oldaláról az igyekezetet; azért teszi, mert szeret, és tudja, hogy nekem fontos, hogy mindent megbeszéljünk.

Van egy szuperképességem: azonnal megérzem, ha egy picit is bosszankodik vagy feszült.

Ilyenkor rögtön megkérdem, mi a baj, neki pedig muszáj elmondania, különben magamra veszem – mosolygott Alexandra. – De ebben is megtaláltuk a középutat: ma már ritkábban faggatom, ő pedig már egészen jól belejött a mélyebb beszélgetésekbe – tette hozzá, és elárulta, hogy Dávid megtartotta az egyik legromantikusabb szokását. – Minden áldott reggel változatlanul megkapom tőle a tejeskávémat egy kedves üzenettel.

„Régóta azt érzem, hogy lányos apuka leszek”

Komoly célokat tűztek ki maguk elé, ráadásul úgy érzik, hogy akár a gyermekáldásra is készen állnak. Dávid érett fejjel és határozottan beszél erről a témáról.

– Szeretnék egy kislányt, Alexandra is nyitott rá. Hál’ Istennek, ahogy említem, rögtön elmosolyodik; ennél nagyobb visszajelzés nem is kell nekem – mondta boldogan. – Valamiért régóta azt érzem, hogy lányos apuka leszek. Látom a nővéremnél, hogy milyen szeretettel és tisztelettel viszonyul édesapámhoz egy életen át. Én is arra vágyom, hogy legyen egy kis szerelmem, aki remélhetőleg hasonlít majd a páromra.

Erről persze Szandinak is van véleménye.

– Érzek egy kis nyomást magamon, hiszen Dávid családja is gyakran beszél erről. Izgulok, hogy ha mégis kisfiú lesz, annak is örüljünk – tette hozzá mosolyogva.

Felmerül a kérdés, hogyan vélekednek a családhoz vezető hivatalos lépésekről.

– Nem szoktunk erről beszélgetni, nem annyira sarkalatos kérdés, nem a hivatalos lépések határozzák meg a mi kapcsolatunkat, ez semmin sem változtatna köztünk – szögezte le Dávid, aki szerint egy gyermek sokkal nagyobb elköteleződést jelent.

