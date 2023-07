„Ki hitte volna, hogy ebből lesz valami?”: hónapokig próbálkoztak Tóth Veráék, végre összejött

Most úgy tűnik, Vera étterme is erre az útra lépett, büszkén számolt be ugyanis arról, hogy nemrégiben paradicsommagokat ültetett, később palánták lettek, most pedig boldog szüretelte le az első termést:

A mag a lét eleme. Ki is hitte volna, hogy ebből lesz valami, de lett. Egyre több a termés. Hónapokig ápoltam a kicsiny palántákat, mire felnőttek lettek. Kikapcsolódása volt testnek, léleknek. Megéri otthon termelni, bárhogy is, de csináld, mert rendszerbe tesz, fellelősségérzetet gyakorolsz és mindig olyan finomat eszel, hogy megnyalod a tíz ujjad.…

