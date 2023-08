A megverése óta először merészkedett emberek közé Megyeri Csilla

Megyeri Csilla szeme fölött még mindig ott éktelenkedik az a véraláfutás, amit a Campus Fesztiválon egy brutális támadásnak köszönhet. Az influenszert, mint arról lapunk többször is beszámolt, egy társaság támadta meg, melynek férfi tagja kíméletlen brutalitással, ököllel verte az akkor már földön fekvő Csilla fejét.

Csilla sérülései jól láthatók a fotón (Fotó: Borzi Vivien)

Félt utcára menni

Megyeri Csilla a támadás után eltűnt a kíváncsi szemek elől, a lakásából sem akart kilépni. Félt, hogy megszólják, kinevetik az emberek a monoklija miatt, illetve attól is rettegett, hogy mi történik akkor, ha esetleg Debrecen környéként összefut azzal a társasággal, akik rátámadtak. A félelme nem volt alaptalan, mint kiderült, a rá támadó férfi a hajdúsági város éjszakai életének ismert figurája, az agresszív viselkedése nem újdonság az emberek előtt, sokan félik a nevét. Csilla azonban nincs egyedül a bajban, a szerelme Molnár Zsolt és a barátai kiállnak és kitartanak mellette, ők voltak azok akikre a napokban feltétel nélkül számíthatott és akik rábeszélték, hogy ne bujkáljon a világ elől, hanem bátran menjen emberek közé, hiszen semmi szégyellnivalója nincsen.

Összeszedte magát

A volt műsorvezető szerencsére hallgatott a támogató hangokra és mindig bátorságát összeszedve a hétvégén ellátogatott egy esküvőre. Zsolti ott volt mellette, ami nagy biztonságot adott neki, egy valamitől azonban még nem tudott elszakadni: a napszemüvegét a mai napig nem meri levenni, pedig már jócskán felszívódott a monoklija, egy kevés sminkkel talán teljesen el is lehetne takarni. A sérülés azonban nem csak fizikális eredetű, a lelki sérülésnek még nagyon sok idő kell, hogy eltűnjön a nyoma is. És amíg az ott van, addig valószínűleg marad a szemüveg is...