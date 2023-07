Elmérgesedett kapcsolat: van még visszaút Young G és Mészáros Norina számára?

Nagyon úgy fest, hogy Young G Béci és Mészáros Norina házassága hullámvölgybe került, ahonnét most foggal-körömmel próbálnak kimászni. Azt már mindketten elismerték, hogy a kapcsolatuk eléggé olaszos, sokat veszekednek, és bár mindig kibékülnek, valami mégsem stimmel. Ráadásul a távolság is csak éket verhetett a sztárpár közé, hiszen azután harapódzott el a viszonyuk, miután a rapper hazatért Kanadából.

Megmenthető még Young G és Mészáros Norina házassága? Fotó: Szabolcs László

Young G Béci: "Utálom az életem!"

Mindenki meglepődött, mikor a minap egy olyan Instagram-sztorit tett közzé a zenész, melyben arról, írt, hogy mennyire egyedül van. Mondandójához azt is hozzátette, hogy utálja az életét, illetve másoknak sem akar már megfelelni... A sorokat olvasva mindenki számára egyértelmű volt, hogy üzenetét valójában a feleségének címezte.

Utálom az életem, soha többet nem akarok másnak megfelelni! Soha! Ennyi volt! Egyedül maradtam, egyedül is voltam, egyedül is leszek!

– írta ki magából a gondolatait Béci, aki az egyik napilapnak úgy fogalmazott: Megbánta, hogy a magánéletét így kiteregette az interneten, még ha igaz is, amiket írt. Persze, ehhez Norinának is volt egy-két szava, elismerte, hogy vannak veszekedések köztük, viszont az is biztos, hogy a férjének ezt nem kellett volna megosztania a nagyvilággal.

Jól tükröződik a sztárpár szavaiból, hogy valami tényleg elromlott köztük, de vajon orvosolható-e ez a probléma még? A Ripost ennek járt utána.

Elmérgesedett kapcsolat

A lap egy szakember véleményét is kikérte Young G és Norina történetéről, és egyértelművé vált, hogy rengeteg pár szenved hasonló problémáktól. Ám van megoldás, csupán elhatározás kérdése.

Szakemberhez kell fordulni!

– kezdte a Ripostnak Droppa Éva, aki szerint szükség van egy külső szemlélőre, aki mindkét fél szemszögéből meg tudja vizsgálni a helyzetet. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a párok nyugodtan tudják megbeszélni egymással a problémáikat.

– Vannak helyzetek, amiket nem tud két ember megoldani, és szükség van egy olyan személyre, aki kívülről látja őket. Főleg abban az esetben, amikor egy kapcsolat már odáig mérgesedik, hogy egy átlagos beszélgetés is veszekedessé fajul. Ilyenkor általában a felek mindenben a problémát keresik, azonban a valódi gondjuk rejtve marad, arról feltehetően sosem esik szó – fogalmazott a családterapeuta, akitől azt is megtudtuk, hogy a távolság segíthet a feleknek, ám Béciék esetében ez láthatóan nem javított a helyzeten.

A távolság legtöbbször segít, legalábbis kellene, hogy segítsen. Ilyenkor szükség van az időre, hogy mindketten át tudják gondolni az érzéseiket, a történteket és egy kicsit lenyugodjanak. Ha ez nem megy, akkor ahogy az imént is említettem, szükség van szakember bevonására

– tette hozzá a szakértő.