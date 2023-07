Visszavonulása óta először jelentkezik új dallal Tóth Andi

Mint az köztudott, Tóth Andi bejelentette visszavonulását az énekléstől, ám nemrég azzal a hírrel lepte meg rajongóit, hogy ő is fellép majd a Tina Turner-emlékkoncerten az Erkel Színházban. Mindeközben gőzerővel dolgozik a backoff nevű ruhamárkáján, most pedig néhány kérdésre is válaszolt ezzel kapcsolatban.

Fotó: Nagy Zoltán

Az énekesnő a 24 óráig elérhető Instagram-történetében jelentette be, hogy a backoff számára saját maga írt egy dalt, amit ő is énekelt fel.

Tehát saját dal lesz a backoff dala és igen, én írtam és én énekeltem fel. Nem is volt kérdés, hogy ne én. Az én termékeimet az én dalom kíséri

- fogalmazott Andi, hozzátéve, hogy szombaton lesz egy fotózás, ahol a termékekről készülnek képek, illetve egy videoklip is készül, így hamarosan elindulhat a webshop.

Andi 24 órán át elérhető sztoriját itt éred el.