Titkos kamerafelvételt tettek közzé Árpa Attiláról

Nem lehet könnyű híres emberként mozogni az utcán, hiszen az illetőt mindenki felismeri, akárhova megy. A kulturáltabb emberek ilyenkor megpróbálnak úgy tenni, mintha észre sem vették volna a sztárt, mások mosolyogva figyelik minden mozdulatát, a rámenősebbek pedig közös fotót kérnek. Árpa Attila erről nyilván mindent tud, hiszen évtizedek óta ismerik az arcát, kereskedelmi televíziók főműsoridős műsoraiban és tucatnyi mozifilmben is szerepelt.

Ami azonban a legutóbb történt a színésszel, az túlmegy minden elképzelésen és határon. Árpa a napokban, valószínűsíthetően egy élelmiszerboltba tért be vásárolni. Az üzlet biztonsági kamerája rögzítette minden mozdulatát, pont úgy ahogy az összes többi vásárlóét is. Az üzlet irodahelységében a kamerákon valószínűleg észrevehették a dolgozók, hogy egy híres ember sétált be hozzájuk, aminek nagyon megörültek. Hogy a dolgozók élőben nézték végig, ahogy és amit Árpa vásárolt, arról nincsenek információink, az viszont tény, hogy utólag megnézhették, és a legjobb szögből készült felvételt ki is fotózták maguknak.

Személyiségi jogok

A hatályos jogszabályok szerint a kameraképet nem mutathatták volna meg senkinek még a bolton belül sem, amit viszont egy hirtelen ötlettől vezérelve tettek, az tisztán jogsértő: a felvételt megosztották a Facebook oldalukon azzal a felütéssel, hogy a nézők találják ki, hogy ki van a képen. Jöttek is a megfejtések, sokan felismerték Árpát, de volt aki azonnal figyelmeztette őket, hogy jogsértést követnek el. Ennek hatására egy pár óra múlva el is tűnt a közösségi oldalról a fotó, melynek létezéséről Árpa Attila valószínűleg nem is tud...