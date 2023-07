A hétévégén férjhez megy Palvin Barbi?

Alig egy hónapja robbant a hír, - legalábbis a nyilvánosság számára - hogy Palvin Barbit eljegyezte szerelme, Dylan Sprouse. A lánykérést bár nem akarták nagy dobra verni, mégis sikerült, ugyanis a V Magazin címlapjára kerültek, ám azt akkor még senki sem sejtette, hogy hamarosan az esküvőre is sor kerülhet. S milyen rosszul gondoltuk...

Fotó: Northfoto

Lapunk információi szerint a napokban Magyarországra érkezett Barbi és Dylan, illetve a vőlegény családja, valamint a külföldi barátaik. Mindezt persze teljes titokban, hiszen a világhírű sztárpár valószínűleg még nem óhajtja világgá kürtölni a dolgot. Erről viszont elfelejtették értesíteni a meghívottakat, főként Barbi sztárfodrászát és sminkesét, akik előszeretettel posztoltak a lagzi 0. napjáról, amin részt vett a modell és a színész családja és barátai is. A vendégek fotóiból az is kiderült, hogy Barbiék egy Budapest közeli településen kelhetnek egybe, ami a 0. napból kifolyólag akár egész hétvégén is tarthat majd. Persze azt nem lehet biztosan állítani, hogy Barbi és Dylan mondják ki az igeneket, hiszen akár egy közeli közös barát lakodalma is lehet, de sose lehet tudni...