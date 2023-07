Sűrű nyara lesz Tóth Verának: A rengeteg fellépés között talán az esküvő is belefér

Egyfajta tévés szereplést vállalna

Bár teljesnek érzi az életét, Vera egy bizonyos fajta tévés szereplést még el tudna képzelni magának, ez pedig a zsűrizés:

– Ha ítésznek hívnának egy tehetségkutatóba, lehet, hogy igent mondanék. Úgy érzem, hozzá tudnék tenni egy feltörekvő tehetség sikeréhez, minden tapasztalatom megvan hozzá, hogy segíteni tudjam. Akármilyen showműsort azonban nem vállalnék, mint ahogy korábban sem tettem. Hetente többször felkeresnek, mostanában főleg párkapcsolati műsorokhoz. De nekem ahhoz nem lenne kedvem, hogy reggelente az arcomba nyomott kamera előtt csókoljam meg a páromat.

Tehát most már nem minden vágya, hogy a kereskedelmi tévében szerepeljen, mint mondja, megvan a maga közössége:

– Az én követőim tényleg csak azok, akik akár a koncertjeimen is velem tartanak, akik kedvelnek. Szuper cuki és zeneértő emberek. És van például egy néni, Magdika, nyolcvanéves is elmúlt már. Évek óta minden reggel és este ír, hogy szép napot, majd jó éjt kívánjon. Már napi rutinommá vált, hogy elolvassam. Tudom, hogy amíg üzen, addig Magdika jó egészségben van.