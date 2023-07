Tóth Vera Gabi védelmére kelt: „Ne érezze azt a közönség, hogy bárki bármit mondhat"

Tóth Vera testvéri kötelességből nem tudta szó nélkül hagyni a testvére, Gabi ellen irányuló bántásokat.

„Gabi megosztó személyiség"

Hiába számos rangos zenei díj tulajdonosa, hiába a többezer fős koncertek, Tóth Gabi sorra kapja a bántó megjegyzéseket az interneten. Bár látszólag jól kezeli ezeket, s több alkalommal is kiállt magáért, ezen a ponton nővére, Vera úgy érezte, testvéri kötelessége felszólalnia érte.

− Vidéki lány vagyok, vidéki mentalitásban nőttem fel, napi szinten találkoztam pletykával. Mindenki elmondta, hogy kiről mi a véleménye, rendszerint a háta mögött. De az egy adott közösségen belül történt, s mégis csak ártatlanabb volt. Amit Gabival művel a közvélemény, az átmegy minden határon − fogalmazott a Ripost-nak Vera, aki kihangsúlyozta, akinek nem inge, ne vegye magára a szavait.

− Tudom, hogy Gabi megosztó személyiség, és hogy az ismert emberekről pletykálnak. De ne érezze azt a közönség, hogy bárki bármit mondhat, mert ezen a ponton ez már verbális bántalmazás fogalmát meríti ki. Mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint mások. Nincs semmilyen bűne Gabinak, amivel ezt kiérdemelné. Néha úgy viselkednek vele, mintha embert ölt volna. Mit tett a Tóth Gabi, amiért így viselkednek vele? Ő senkit sem bántott, és annak sem akarna rosszat, aki kommentben mindennek elhordja őt. Volt, hogy Gábor [Krausz Gábor, Gabi férje – a szerk.] visszaírt annak, aki nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illette Gabit, hogy: rendben, meghívunk egy kávéra, üljünk le, beszéljük meg. Az illető nemhogy nem volt erre nyitott, de még le is tiltotta őket. Ennyit a bátorságáról – tette hozzá Vera, aki pontosan tudja, hogy Gabit sokan szeretik, értékelik a művészetét.

Tóth Vera nem bírta már szó nélkül hagyni, hogy bántják a testvérét (Fotó: Markovics Gábor)

Sokan biztosítják a szeretetükről

Volt idő, amikor Gabi annyi bántást kapott online, hogy az utcára is alig akart kilépni. Úgy kellett könyörögnöm neki, hogy jöjjön el velem egy budapesti plázába, kicsit kikapcsolódni. Végül beleegyezett, és milyen jól tette!

Legalább tízen jöttek oda, ölelgették Gabit, és mondták neki, hogy ne figyeljen a rosszakarókra, ők nagyon szeretik. Két nénike legalább tíz percig simogatta a hátát, és végig arról beszéltek, mennyire szeretik őt és a munkásságát. Most pedig éppen Erdélyben van turnén, sokezer ember előtt lép fel egy-egy állomáson. Mindig mondom neki, hogy ezekre a sikerekre és örömökre koncentráljon, és a zenekarával végzett munkára, amivel hosszú távon művész tud maradni. Persze, Gabi tud idegesítő lenni, én is néha fejbe tudnám kólintani – nevette el magát az énekesnő. − Mindig is különc volt, de attól még egy szeretettel teli ember, aki nagyon tehetséges, ezt senki ne próbálja elvitatni tőle! A legrangosabb díjakat kapta meg, már 10-15 évvel ezelőtt is.

„Megváltozna a véleményük róla"

Vera úgy véli, Gabi helyesen teszi, hogy olykor reagál a bántásokra, s megvédi magát, de talán még célra vezetőbb lenne, ha igyekezne ezeket még inkább figyelmen kívül hagyni, s arra koncentrálni, amiben igazán jó: a zenélésre, arra, hogy a művészete által szeretet adjon a rajongóinak.

− Azoknak, akik bántják őt, pedig azt tanácsolom, jöjjenek el a koncertekre, Palkonyára, vagy máshova, nézzék meg, milyen a hangulat, milyen átkötő szövegeket mond Gabi, hogy teljesít művészként. Rögtön megváltozna a véleményük róla − tette még hozzá Vera.