Sereghajtó lett Kulcsár Edina, G.w.M és Berki Mazsi is. De mégis hogy?

Tele van meglepetésekkel a Forbes magazin jubileumi, tizedik celeblistája, ami a legnagyobb pénztermelő képesség alapján rangsorolja a hazai sztárokat. A sorrendet az határozza meg, hogy ki van a legtöbbet jelen a televízió képernyőin és az online térben, ki a legismertebb, legkedveltebb és leghitelesebb celeb. Akinél az imént felsorolt kritériumok mind pozitív mérleget mutatnak, azok kerülnek a lista csúcsára és ezzel együtt azok tudják a legtöbb reklámpénzt keresni. A tavalyi év után idén is Majka került az első helyre, teltházas koncertjei vannak, tévében szerepel és sokat említjük a nevét a bulvár lapokban is, vagyis őt mindenki ismeri, ha egy terméket reklámoz, az biztosan sok millió emberhez eljut, és neki el is hiszik, hogy az, amit népszerűsít, megbízható.

Majka nagyot megy, megint nem tudta senki maga mögé utasítani (Fotó: Bors)

Akiket komolyan vesznek

Második helyre a többszörös egykori nyertes, Sebestyén Balázs futott be, ő is megkerülhetetlen szereplője a hazai celeb populációnak, harmadik helyen az elmúlt évekhez hasonlóan Rúzsa Magdi tanyázik. Idén vannak új arcok is, illetve régiek az eddigieknél sokkal jobb helyezéssel, például Tilla idén bekerült a TOP 10-be, és Csobot Adél is javítani tudott, a VALMAR tagjai, Marics Peti és Valkusz Milán pedig üstökösként berobbanva, először kapott helyet, ráadásul az előkelő 13. pozíciót kaparintották meg.

Marics Petiék előkelő helyezése sok reklámpénzt hozhat (Fotó: Máté Krisztián)

A pálya szélén is van élet

A celeblista sereghajtóinak nevét olvasva, őszintén szólva nem ér senkit meglepetés. Ők azok a hírességek, akiknek ugyan mindenki ismeri a nevét, de valamiért (a múltban tanúsított viselkedésük miatt?) nem feltétlenül tekintik a vásárlók követendő példának. A "szamárpadban" ül Berki Mazsi, Kulcsár Edina és G.w.M is a kedveltségi-hitelességi indexük alapján. Ez bizony azt jelenti, hogy a reklámozók náluk számíthatnak a legkevesebb sikerre, ha velük szerződnek. Ennek ellenére az itt említett hírességek is kapnak felkérést, de míg Majkát autószalonok látják el luxuskocsikkal, addig a sereghajtók esetleg egy magán ruhamárkát, vagy kisebb cégek holmijait népszerűsítik. Az elemzés azonban ellentmond némileg a valóságnak, hiszen az említett sereghajtók óriási rajongótáborral rendelkeznek, szóval hiába nem tekintenek rájuk a cégek prémium reklámarcként, mégis sokakat képesek elérni a hírnevükkel.