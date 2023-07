„Tenyerén hordoz a lányom” – Rácz Jenő már nem is lehetne ennél boldogabb apuka

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra már nagyon várta a kis Kamilla érkezését, így nem is csoda, hogy a házaspár a tenyerén hordozza imádott csemetéjüket. Az azóta eltelt több mint egy évben pedig a séf többször is bebizonyította, hogy komolyan gondolja kislánya születése előtt tett ígéretét, miszerint maga is mindenből kiveszi majd a részét a gyereknevelésből.

Rácz Jenő és kedvese egyszerűen nem bír betelni a kislányukkal Fotó: Ripost

Ennek pedig meg is lett az eredménye, hiszen minden megosztott pillanatukból árad, hogy a kis Kamcsa egyszerűen imádja az apukáját. Rácz Jenő legfrissebb képén sincs ez másként, amin az látható Kamilla az utolsó szem gyümölcsét is az édesapjának adja.

Tenyerén hordoz az én lányom. Az utolsó szem áfonyáját nekem adta

– írta a cuki fotóhoz a séf az Instagram-oldalán.