Kamureklámok jelentek meg Rácz Jenő feleségével

Nem telik el hónap, hogy egy-egy hazai sztár arcával, képeivel ne indítanának áloldalt. Rendszeresen lopják el celebjeink identitását és fotóit azzal a céllal, hogy átverjék a jóhiszemű rajongókat. Ezeknek a csalóknak rendszeres áldozata például Csuti, és Hajdú Péter is. Az ismert tévésnek korábban a profilját is eltulajdonították, végül hosszas egyezkedések után sikerült csak visszaszereznie az oldalát.

Megzsaroltak, éjjel egyig alkudoztunk mennyit kér, mondta, hogy újabb 250 eurót, majd 150 végül 100 eurót követeltek. Természetesen én azt mondtam nem, és végül megkérdezte mennyit adnék azért, hogy visszakapjam a fiókom

– mesélte korábban a Borsnak Hajdú Péter, aki végül kifizette a váltságdíjat és visszakapta 165 ezres követőtáborát.

Jenő felesége a legújabb online áldozat (Fotó: Ripost)

Reklámügynökként mutatkozik be a csaló

Most pedig a sztárséf, Rácz Jenő feleségét, Dórát találták meg az internetes csalók, akik ellopták a képeit. Ezek után pedig egy kamuprofilt hoztak létre, amit Stella Taylor néven regisztráltak, és a bemutatkozásában reklámügynöknek nevezi magát. Miután kiderült a csalás, Dóri egyből a rajongóihoz fordult, hogy megakadályozza az átverést. A kamuoldalról készült fotót a 24 óráig látható történetében osztotta meg.

– Kérlek, jelentsétek az oldalt – szólította fel Dóra a követőit.

Valószínűleg amellett, hogy férjével közös képeit is eltulajdonították, a legfelháborítóbb, hogy több olyan képet is elloptak, amin a kislányuk, a már egyéves Kamilla is szerepel.