Mi történt vele? Felismerhetetlen legújabb képén a Született feleségek sztárja

A Született feleségek sztárja szinte felismerhetetlen 11 évvel azután, hogy hírnevet szerzett a népszerű sorozatban. Vanessa Williams Renee Perryként vált ismertté, 46 részben szerepelt a sorozatban.

Fotó: Getty Images via AFP

Most egy sminkmentes, filter nélküli képpel nyűgözte le a rajongóit a közösségi médiában – és kijelenthetjük, hogy manapság teljesen másképp néz ki.

Vanessa Williams 1983-ban megnyerte a Miss America szépségversenyt, amivel ő lett az első színes bőrű szépségkirálynő - a címről azonban 1984-ben lemondott, mert meztelen fotók jelentek meg róla. 1988-ban tört be a zeneiparba a The Right Stuff című albumával, amiért 3 Grammy-díj-jelölést kapott.

Az énekes-színésznő később is vállalt sorozatot, forgatott a Park Sugárút 666 című horrorban is, 4 epizódja volt a Férjem védelmében szériában.

A sminkmentes képét látva a rajongók is elcsodálkoztak. Egyikük azt írta a kép alá: "Ha nem láttam volna kiírva a neved, nem ismertelek volna fel!"

Mások viszont bátorították. Egy kommentelő szerint tiszteletet érdemel az a nő, aki meri vállalni magát csillogás, smink és filterek nélkül is.

„Soha nem hazudtam a koromról, mert bárki, akinek okostelefonja van, megtudhatja, hogy márciusban betöltöttem a 60. évemet. Büszke vagyok rá, hogy hamarosan új évtizedbe lépek – az öregedés igazi kiváltság” - nyilatkozta a színésznő korábban.