Meztelen? - Fülledt, buja képsorral tért vissza az internetre Árpa Attila

Nem is olyan régen még arról cikkeztünk, hogy Árpa Attila, a TV2 korábbi Nagy Ő -je eltűnt a médiából, visszavonult és mentális szabadságra ment. Attila akkor elmondta a Ripostnak hogy elege lett a kényszeres digitális véleményközlésekből és folyton úgy érezte, hogy nyomás alatt van. A filmsztár azóta csupán a háttérből szemlélte az eseményeket. Most új, különleges hangulatú videóval jelentkezett, ahol jobban fest, mint eddig bármikor. A TikTok csatornájára felöltött pár másodperces filmben a rendező arról beszélt, hogy végre megtalálta azt az effektet, melyet keresett és ami a legjobban passzol ezekhez az érzéki képsorokhoz.

Attila marcona külseje nők ezreit ejti rabul - Fotó: Markovics Gábor

Amikor megtalálod azt a bizonyos filtert és a zenét hozzá...

– kommentálta Attila a saját videóját és valóban szemet gyönyörködtető a látvány. A félmeztelen producert láthatjuk, ahogyan a tőle megszokott macsónézésével a kamerával szemez, miközben vélhetően a zuhanyból lép ki. Árpa homlokában még egy rakoncátlan kis tincsecske is megpihent a felvétel idejéig és az egésznek van egyfajta csábító, vad "kétezresévek" érzete. Nyilván, erre a Haddaway - What Is Love című fantasztikus retró sláger lassított verziója is rátesz egy lapáttal, de mindezt nem bánjuk. A forgatókönyvíró természetesen csupán viccnek szánja ezt a kis szexi felvételt.

Úgy tűnik Árpa készül valamire, hiszen meglehetősen jól néz ki: kigyúrta magát, rengeteget fogyott és nap, mint nap edzőtermekben látják. Egyértelmű, hogy készül valamire.

– Lesz itt sok minden, filmes munkáim is vannak, illetve készülök televíziós műsorral is, de erről sajnos még nem igazán beszélhetek – mesélte korábban lapunknak a filmes szakember.