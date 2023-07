Megható részletek Agárdi Szilvi esküvőjéről: „Sosem láttam Gerit, mégis hozzámentem”

Ahogy arról a Bors is írt, óriási a boldogság Agárdi Szilvi életében, hiszen az aranytorkú énekesnőt eljegyezte kedvese, Gergő a szerelmespár most pedig már az álomesküvőn is túl van.

Agárdi Szilvi és Gergő / Fotó: MTI

Férjhez ment Agárdi Szilvi, az énekesnő és szereleme a Story magazinnak meséltek az esküvő részleteiről, mások mellett azt is megtudhattuk, hogy az 50 fős lakodalmat Krakkópusztán tartották meg egy turistaházban. A friss házaspár szerint a szervezési folyamatok fárasztók voltak, mégis megérte a sok munka, hiszen elképesztően jó lagzit sikerült összehozniuk.

A lap szerint először Gergőt kísérte az oltárhoz az édesanyja, majd Szilvi következett az édesapjával, aki természetesen nem bírta megállni könnyek nélkül, hogy a lánya férjhez megy.

Előtte nem láttam rajta az esküvői ruhát. Gyönyörűen állt rajta. Szinte elállt a lélegzetem. Már akkor éreztem, hogy kezdenek gyűlni a szememben a könnyek. Szilvi apukája sem bírta ki sírás nélkül. Nagyon megható pillanat volt, amit sosem fogok elfelejteni

– mesélte Czerődi Gergely.

Agárdi Szilvi elmondta, hogy maga is nagyon közel állt a síráshoz, azonban tudta, hogy a sminkje miatt nem engedhet az érzelmeinek. Az énekesnő tudta jól, hogy édesapjának is milyen sokan jelent ez pillanat, érezte a meghatódottságát, majd a vonulásunk alatt visszagondolt arra a kislánya, aki önbizalomhiánnyal küzdött, most pedig ott állt az apukája mellett, és tudta, hogy hamarosan megváltozik az élete.

Sokat küzdöttünk azért, hogy tényleg igazi boldogságra találjunk. A mi történetünk nem került be még egy mesekönyvbe sem, nekünk mégis mesebeli, ami velünk történt

– fogalmazott Szilvi, aki az oltárhoz érve hallotta, hogy a párja zokog.

Azt súgta nekem, hogy gyönyörű vagyok, és hogy el se hiszi, hogy itt állunk. Én próbáltam magam tartani, de belül én is sírtam

– tette hozzá az énekesnő.

Agárdi Szilvi azt is elmesélte, hogy különösen boldog volt, amiért az anyakönyvvezetőjük sokat idézett a Bibliából, ugyanis keresztényként ez nagyon fontos volt számukra. Arról is beszélt, hogy ha megvan a szeretet két ember között, akkor minden áthidalható.

Sosem láttam Gerit, mégis hozzámentem úgy, hogy csak a belső értékeit néztem. Persze mondták, milyen jóképű, de minket tényleg a szeretet köt össze. Elfogadta, hogy én más szeretetet érzékelek a világból, és így szeretett belém

– mondta.

A gyönyörű énekesnő szerint az esküvő alatt csak egyszer jutott az eszébe, hogy nem lát: amikor bevonultak ugyanis azt gondolta, hogy de jó lenne látni, ahogy a könnyek csorognak a férje arcán.

Ha egyszer úgy alakítja az élet, hogy újra láthatok, akkor vissza fogom nézni ezeket a felvételeket, és egészen más aspektusból ugyan, de megélem az egészet

– tette hozzá Szilvi.