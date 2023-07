Nem bírta tovább: kiborult a színésznő, akit összehoztak Marics Petivel

Április környékén kapott szárnyra a pletyka, hogy Marics Petit igencsak gyengéd szálak fűzik egy fiatal és roppant szemrevaló színésznőhöz, Kovács Gyopárhoz, aki egyébként kísértetiesen hasonlít Tóth Andira. Gyopár a ValMar több klipjében is feltűnt, az egyikben ráadásul Peti menyasszonyát alakította: nem is csoda, hogy azonnal beindult a rajongók fantáziája, és össze is boronálták őket.

Nem lehet tudni, együtt van-e még Gyopár és Peti Fotó: Bors/Instagram

Noha ők maguk nem erősítették meg, később határozottan úgy tűnt, a két fiatal kapcsolata még inkább elmélyült, hiszen a színésznő feltűnt a ValMar duó koncertjein is, éppúgy, ahogy korábban Andi is elkísérte Petit. A tatabányai fellépésen egyébként egy videó is készült egy lányról, aki a fellépés közben rosszul lett a közönség soraiban, és bizony akadtak olyan rajongók, akik szerint Gyopár volt az, aki rosszul lett.

A színésznőnél betelt a pohár

Gyopár eddig egyáltalán nem reagált a róla szóló hírözönre, nem ismerte el, de nem is cáfolta, hogy összejött Mariccsal. Vasárnap viszont úgy érezte, hogy betelt a pohár és végleg elég a kommentcunamiból és a fotelhuszárok véleményéből. A színésznő egy 24 órán elérhető Instagram-sztoriban méltatlankodott amiatt, hogy mindenki vele foglalkozik, de nem a színpadi teljesítménye, hanem a magánélete miatt suttognak róla.

– A következő pár sor önmagam megerősítésére szolgál, semmilyen külső visszacsatolás igényét nem foglalja magában, csak úgy érzem, elértem egy pontra, ahol már nem mehetek el mellette szó nélkül. Tisztában vagyok az előadóművészet fogalmával és annak velejáróival, ugyanakkor úgy gondolom, az elmúlt hetekben megjelent cikkek, rágalmazások nem azok. A közösségi médiában való megjelenés mellett én is egy huszonéves lány vagyok, akinek van családja, szerettei. Ha valaki közel áll hozzám, azt szeretem, és talán az ilyen személyek bántása jobban fáj nekem, mint nekik. Kérlek, tartsátok tiszteletben az ő életüket. Eddig sem volt szükségem napi cikkekre ahhoz, hogy a munkámat végezzem. A nyilvánosság előtt én továbbra is színésznői minőségben szeretnék létezni, akiről a munkája miatt beszélnek az emberek – fogalmazott kissé dühösen Gyopár, hozzátéve, hogy semmilyen hamis vádra nem kíván reagálni, akkor sem, ha valaki megfenyegeti.

Gyopár eddig tűrte a pletykákat, most hangot adott a véleményének Fotó: Instagram

Ezért nem látjuk már őket együtt?

Sokaknak feltűnt, hogy a kezdeti boldogság után mintha megváltozott volna valami Gyopár és Peti között. Mintha elhidegültek volna egymástól, hiszen Gyopár az énekes színpadi balesetekor sem volt jelen a Budapest Parkban. Épp Horvátországban süttette a hasát, miközben Marics a lábát törte a színpadon. Majd miután hazajött, a hivatása Szegedre szólította, szóval Marics betegágya mellől is hiányzott, nem tudta ápolni begipszelt lábú kedvesét. A netezők többsége ekkor azon a véleményen volt, hogy a románc nem volt több egy futó kalandnál, de könnyen lehet, hogy Gyopár tudatosan döntött úgy, hogy távol marad a reflektorfénytől és a pletykára éhes tömegtől – írja a Ripost.

A magánélet ugyanis szent és sérthetetlen.