"A szingli nők sokkal boldogabbak": eltorzult arccal fakadt ki lelki állapotáról Tóth Andi

Csupa furcsaság történik Tóth Andi körül. Nem tudni miért, de az énekesnő - a bejelentett visszavonulása után - egy vadiúj dallal rukkolt elő. Ott van a Bailey kutyával való, kissé intimnek mondható viszonya is, ami sokaknak szemet szúrt. Mondhatnánk azt is, hogy Andi nem fér a bőrébe, de nem mondjuk. Marics Petivel való szakítása után azt érezzük, hogy Andi nagy zavarodottságában keresgélni kezdte a szingliélet értelmét.

Tóth Andi szingliségéről vallott, elmélkedő kedvében volt - Fotó: TikTok

Becsokizva sztorizott Tóth Andi

A legutóbbi bejelentkezésénél - mely csak korlátozott ideig megtekinthető - vélhetően egy effekt miatt, teljesen eltorzult arccal, és sok csokit majszolva szólt a nagyérdeműhöz.

– Most olvastam: tudtad-e, hogy a szingli nők sokkal boldogabbak, sikeresebbek és tovább élnek, mint a párkapcsolatban élők? A szingli férfiak viszont, sokkal boldogtalanabbak és kevesebb ideig is élnek. Hadd gondoljam át...! – jelentette ki Tóth Andi, aki ezzel nem tudni, hogy pontosan mit szeretett volna üzenni. Annyit tudunk, hogy minden rendben vele - a saját elmondása szerint - amit több platformon is megerősített: jól érzi magát egyedül is a bőrében. Mi több, szó volt arról, hogy kutyájával - a már majdnem 8 hónapos rottweiler Beiley-vel is - meglehetősen intim a kapcsolata. Marics Petivel való szakítása óta a négylábú a legfőbb társa, Andi még az ágyát is megosztja az ebbel...

Fotó: Nagy Zoltán

Andi zsánerei a szőkék és a barnák, no és a harci kutyák

Andi egyik korábbi videójában arról beszélt, hogy spirituális szempontból is megközelíthető a párkapcsolati kérdés: bakként a skorpió és szűz jegyűekkel jöhet ki leginkább az énekesnő. Ám ő személy szerint csak a férfiakat preferálja ebből a jegyből, ők igazán a zsánerei!

− A skorpióból én csak a férfiakat tudom elviselni, mert egy skorpió férfi az olyan, mint egy őrző-védő: dobermann. A skorpió nő viszont kezet foghat az ikrekkel és gonosz kacajjal sétálhatnak a naplementében a pokol tüze felé.

És tisztázzunk valamit. Bailey skorpió. Skorpió férfi!

– mondta az énekesnő, aki egy másik fan-videóban - melyet nem sokkal ezelőtt töröltek - elmondta, hogy kivel bújna a legszívesebben ágyba. Azonnal beengedne például egy bizonyos szőke herceget, de a kék szem sem akadály.

– Brad Pitt egyértelműen már jöhet is. És Ian Somerhalder is, óh, azok azok a világító kék szemek és az az állkapocs!

– tette hozzá a már törölt videóban a sztár. Andi - annak ellenére, hogy a szingliséget hirdeti - máris beadná a derekát annak a férfinek, akit Bradből és Ian-ből mixeltek össze a számára.