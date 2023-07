Komoly szakadás várható, ha Vilmos lesz a király: lázadoznak a skótok

Vilmos herceg - Katalin hercegnével az oldalán - nagyon népszerű tagja a királyi családnak, és Erzsébet halálakor mindenki azt várta, hogy Károly lemondjon a trónról fia javára. Mivel az elvárásoknak megfelelően viselkedik és nagyon fegyelmezett életet él, mindenki azt gondolja róla, hogy nagyszerű király lesz belőle. Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy éppen ő lesz az, aki alatt szakadásnak indulhat az Egyesült Királyság.

Vilmos herceg nagyon népszerű a családban

Ahogyan arról már a Bors is beszámolt, Károlyt nemrégiben Skóciában is királlyá koronázták. Bár az Egyesült Királyság tagországainak uralkodója a mindenkori angol uralkodó, fontos ceremónia a helyi koronázási ékszerek átruházása. A királyi család számára különösen fontos Skócia: számos birtokuk és kastélyuk van ezen a területen, sokat időznek a festői vidéken, sőt Vilmos herceg oda járt egyetemre, ahol megismerkedett Katalinnal. A St. Andrews Britannia egyik legmenőbb egyetemének számít, éppen azért sok angol is ide jár.

Az angol-skót kapcsolatok miatt kiemelkedően fontos, hogy egymás felé gesztusokat tegyen a két nép. A skótok jellegzetes népi viselete az egész világon ismeretes, és az angol királyi család régi szokása, hogy ezen a vidéken magukra öltik a skót szoknyát.

Prince Charles dons traditional Scottish wear to give 'morale boost' on hospital visit https://t.co/US3gxxGw5X pic.twitter.com/XZl2096d51 — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) July 31, 2020

A hagyomány az angol királyi család részéről az 1700-as évekből származik, innentől kezdve rendszeresen viselték a tradicionális ruházatot. Olybá tűnik azonban, hogy Vilmos királysága során ez a hagyomány meg fog szakadni. Míg ugyanis V. Györgytől kezdve minden angol király skót szoknyát hordott, Vilmos mindig megtagadta ezt a kérést, és soha nem öltötte fel a ruházatot.

Számos olyan skót rendezvény volt, ahol az egész királyi család skót szoknyában díszelgett, csak Vilmos nem vette fel, a híres skót egyetemen pedig régi szokás, hogy ilyen ruhában vehető át a diploma, Vilmos azonban ezt is megtagadta - tudta meg a DailyMail.

Fontos kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Ha Vilmos király lesz, hogyan reagálnak erre a sértésre a skótok? Mit fognak szólni ahhoz, hogy egy több évszázados gesztust fejez be az új király? Egyesek szerint ez akár az Egyesült Királyság szakadásához is vezethet.