Kis Grófo elképesztő fogyása: „Szenvedtem egy darabig, de…”

Kis Grófo ugyan édesapja halála óta hivatalosan „csak” Grófo, de most a súlyvesztése miatt ismét illik rá a jelző, melyet egy ország használ rá. Az énekes 12 kilótól szabadult meg és bár egy ideje nem tudja tartani az edzéstervet, tartja a súlyát, hiszen az étkezésére továbbra is ügyel. Hosszú volt az út és nem volt könnyű, de megcsinálta. Kis Grófo a Borsnak mesélt sikeres fogyókúrájáról.

Kis Grófo fogyása szembetűnő. Fotó: YouTube

„Nagyon büszke vagyok”

– Az a helyzet, hogy költözésben vagyunk, így egy ideje kihagytam a kondizást. Viszont ennek ellenére is tartom a súlyom, amire nagyon büszke vagyok. Az étkezés a fogyókúra legfontosabb eleme, úgy hetven százalékban az eredményezi a súlyvesztést.

Mivel én szigorú étrendet követek, nem maradt el a siker sem.

– A gyomrom is összeszűkült, vagyis sokkal hamarabb jóllakom, mint korábban – kezdte az énekes, aki nem tagadja, volt idő, amikor szenvedésnek élte meg az életmódváltást.

„Azt mondják, fiatalabbnak látszom”

– Tavaly volt három kemény hónapom, amikor küzdöttem, mint malac a jégen. Valahogy nem jól csináltam a dolgokat, de átlendültem a nehézségeken és be is indult a fogyás és ma már nem is nehéz. Sokat javult az állóképességem és amikor a tükörbe nézek, nagyon meglepődők, hogy miért nem vettem észre sokkal előbb, hogy gond volt a súlyommal. Egyébként a visszajelzések is nagyon pozitívak. Azt mondják, hogy sokkal fiatalabbnak látszom és ezek a bókok rengeteg erőt adnak – tette hozzá Kis Grófo, aki egyetlen ételről nagyon nehezen tudott lemondani.

Ma már csak ritkán csábul el

– Az utóbbi években nagyon rákattantam a gyors kajákra.

Fellépésről hazafelé tartva mindig rám tört a farkaséhség és kézenfekvő volt, hogy beugrom valahová egy hamburgerre, krumplira és cukros üdítőre.

– Bevallom, ez néha még hiányzik és el is csábulok, de nagyon ritkán. A feleségem ugyanis a kezébe vette az irányítást és ma már csak úgy enged el otthonról, hogy csomagol nekem valami egészséges és könnyű ételt. Így ha megéhezem, van mihez nyúlnom – tette hozzá az énekes.