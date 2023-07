Hatalmas műsorra készül Leslie Mandoki augusztus 18-án

Leslie Mandoki harmadik alkalommal hozza ingyenesen Magyarországra a világhírű produkcióját, a Mandoki Soulmates formációját, ami több okból is különleges lesz. A külföldön élő Fonogram életmű-díjas magyar zenész-producer egy sajtótájékoztatón mutatta be a közreműködőket és beszélt az őt foglalkoztató fontos kérdésekről.

Aranylemezét is átvehette sajtótájékoztatóján Mandoki (Fotó: Nagy Zoltán)

Átvette az aranylemezt

A legendás zenész tavaly megjelent lemezét, a Bartók előtt tisztelgő Magyar Képek című albumot fogja a színpadra varázsolni hatalmas zenészlegendák társaságában. Nem mellesleg az album sikereiért járó aranylemezt is átvehette a sajtóeseményen, amiből Caramel és Ákos is kapott egy-egy példányt a közreműködésükért. Mellettük még Charlie, Mező Misi, Pápai Joci, Takáts Tamás és Zséda is helyet kaptak a lemezen, sőt a koncerten is jelen lesznek.

Világhírű zenészek társasága

Leslie minden egyes produkciójában hatalmas nevek kapnak szerepet. Ez most sem fog elmaradni a Szent István-napi ünnepségsorozat keretein belül. A Mandoki Soulmates zenészei és vendégelőadói összesen több mint 35 elnyert Grammy-díjjal rendelkeznek:

Richard Bona (basszusgitár), Al Di Meola és Mike Stern (gitár), Tony Carey (Hammond orgona), John Helliwell és Bill Evans (szaxofon), Randy Brecker és Till Brönner (trombita), Nick van Eede (ének), Deobrat Mishra (szitár), Fausto Beccalossi (harmonika) és Leslie Mandoki (dob, ének).

Mandoki Soulmates zenészeinek egy része (Fotó: Máté Krisztián)

Mondandója van a fiatalabb generációkhoz

Leslie a Borsnak elmondta, hogy ennyi idő és zenei siker után mi motiválja őt, hogy olyan nagyszabású koncerteket adjon, mint amilyen az augusztus 18-ai lesz.

Engem a múlt nem érdekel. Engem csak a jövő érdekel

– kezdte lapunknak Mandoki, majd folytatta.

– A következő generáció érdekel és úgy érzem, hogy olyan időket élünk, hogy a legemberibb erényeinket tiporjuk a porba. A világ annyira elvesztette az iránytűt, hogy most megint vissza futunk oda, amikor én voltam kissrác. Nekünk zenészeknek az a dolgunk és a feladatunk, hogy ezt az iránytűt megpróbáljuk visszabillenteni. Engem ez motivál minden egyes színpadra lépéskor – szögezte le a zenész legenda, aki szívén viseli a jövő generációinak sorsát és úgy érzi, hogy törlesztenie kell az ő generációjának a hibáiért.