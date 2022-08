Eljegyezték a Megasztár egykori üdvöskéjét

Patai Annát 2010-ben ismerte meg az ország, amikor először lépett a TV2 nagysikerű tehetségkutató műsorának színpadára. Az akkor mindössze 11 éves kislányt mindenki a szívébe zárta, különleges hangjával és bájával elvarázsolta a Megasztár nézőit. Azóta eltelt 12 év és Anna gyönyörű felnőtt nővé érett. Ahogyan azt a Bors korábban megírta, év elején egészen új területen próbálta ki magát, azóta a Dikh Rádió egyik műsorvezetőjeként is hallhatja a közönség.

Anna most újabb örömhírt jelentett be, ezúttal kedvesével, Bencével kapcsolatban, akivel már hét éve rajonganak egymásért.

“I SAID YES!!! Nagyon szeretlek!”

- írta Anna, így tudatva a rajongóival, hogy szerelme a születésnapján kérte meg a kezét, ő pedig habozás nélkül igent mondott.