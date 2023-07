Gyászba borult minden zenerajongó szíve: elhunyt Tony Bennett

Alig két héttel a születésnapja előtt, 96 éves korában elhunyt Tony Bennett többszörös Grammy- és Emmy-díjas amerikai pop- és jazzénekes.

Tony Bennett egy legenda volt Fotó: AFP

A világhírű énekesnél, aki világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, még 2016-ban diagnosztizáltak Alzheimer-kórt. Tony Bennett karrierje során olyan sztárokkal lépett színpadra, mint Frank Sinatra, Aretha Franklinig, Amy Winehouse, vagy éppen Lady Gaga. Két Emmy-díjat és 19 Grammy-díjat nyert, köztük egy életműdíjat is.

Az olasz-amerikai családból származó Bennett New Yorkban született Anthony Dominick Benedetto néven. Első albumát 1952-ben, a húszas évei közepén adta ki, az első Grammy-díját pedig az 1962-es I Left My Heart In San Francisco című daláért vehette át – írja a Sky News.

Az énekes első nagy slágere az 1951-ben listavezetővé is vált Because of You volt, amit számos másik követett. Tony Bennett mindig pozitívan állt az élethez, betegsége kiderülésekor például azt írta: