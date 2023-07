"Majdnem meghaltunk!" - koncert közben lett rosszul Csepregi Éva fia

Mindenkinek van egy olyan koncert az életében, amire éveket várt, azonban végül csalódottan tér haza... Csepregi Éva fiának ez a Rammstein fellépése volt, akiket már közel 10 éve szeretett volna élőben megnézni, és bár rengeteg jó élménnyel gazdagodott, bizony a rosszból is kijutott azon a bizonyos keddi éjszakán.

Heatlie Dávid életveszélyes helyzetbe került a Rammstein koncertjén Fotó: Horvath Gergely Ambrus

Felejthetetlen emlék...

Heatlie Dávid a barátaival készült a nagy napra, gondosan megtervezve mindent. Még azt is, hogy hol fognak állni a koncert alatt. Lehet ez volt a hiba, ugyanis költői túlzással állíthatjuk: majdnem meghaltak.

Ott voltunk mindkét Rammstein koncerten, és az egyiken majdnem meg is haltunk!

- kezdte a videójában Csepregi Éva fia, aki sosem gondolta volna, hogy közel egy órán keresztül egy kordonhoz fogják préselni a koncerten. Pedig de... A zenekar a Puskás Arénában adott duplakoncertet, és bár Dávidék előre megtervezték, hol fognak állni, sajnos a számításukba hiba csúszott. Az ott összegyűlt tömeget a biztonságiak tartották, csak azért, hogy az este egy pontján átsétálhassanak ott a zenészek. Onnan tehát nem volt út se ki, se be... Még azoknak sem, akik rosszul lettek.

- Besétáltunk az arénába, és amikor megláttuk a színpadot, leesett az állunk. Fantasztikus volt... Ki is néztünk egy tökéletes helyet a kis színpad mellett magunknak, ugyanis úgy tudtuk, hogy a koncert közepén átsétál itt a zenekar, és előadnak egy dalt. 21 óra 11 percet írtunk, amikor olyan dolog történt, amire nem számítottunk. Azzal tisztában voltunk, hogy a közönségen keresztül fog átjönni a zenekar, de nem tudtuk, hogy 55 percen keresztül fognak bennünket a szekusok a kordonhoz préselni. Nem értettük, hogy miért nem inkább a másik oldalt húzzák szét, miért minket, ahol ott a kordon és nem tudunk mit csinálni. Volt is egy lány, aki rosszul lett, nem volt levegő és ki akart menni. Hiába, mert nem engedték... Csak vártunk, 10-20-30-40 percen keresztül, és az ég adta világon semmi sem történt - mesélte a Dávid, aki saját maga is rosszul lett, de azt még meg tudta várni, hogy a Rammstein zenészeit testközelből láthassa.

Rosszul lett a tömegben

Nem meglepő módon élvezhetetlen volt addig a koncert, amíg a biztonságiak péppé préselték össze a tömeget. A látottak alapján egy tűt sem lehetett volna leejteni, mindenki egymás hegyén-hátán állt, és azért küzdött, hogy némi oxigén jusson a tüdejébe. Ezzel Dávid sem volt másképp...

- A koncert gyakorlatilag így élvezhetetlen volt. Próbáltuk elmagyarázni a szekusoknak, hogy nyugodtan tartsanak, és amikor majd jön a zenekar, nyomjanak oda a falhoz. De őszintén, én azt vettem észre rajtuk, hogy ezt ők élvezik... 21:55-kor aztán megérkezett a zenekar, elhaladtak mellettünk. A kis színpadon előadtak egyetlen egy dalt akusztikusan, a biztonságiak pedig továbbra is nyomtak minket a kordonhoz.

Végül 22 óra 6 perckor abbahagyták a préselést, és kimentek a közönségből. Már csak pár dal volt hátra, de bevallom őszintén, rosszul lettem, nem bírtam ezt a nyomást és ki kellett mennem a tömegből. Örülök, hogy végül nem ájultam el, mert egy ponton tényleg azt hittem, hogy elfogok...

- tette hozzá a fiatal zenész, aki bár vegyes érzésekkel távozott a koncertről, másnap kapott kárpótlást, hiszen a Rammstein duplázott, és barátaival ő is ott volt. Ezúttal viszont kiemelt állóhelyen.