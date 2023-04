Megszólalt Csepregi Éva fia az édesapja haláláról: „Nem gondoltuk, hogy ez bekövetkezik"

Néhány nappal ezelőtt szomorú gyászhír rázta meg a nemzetközi zenei világot: 77 éves korában elhunyt Bob Heatlie skót dalszerző és lemezproducer. A zenészt a magyar közönség is ismerhette: ő volt Csepregi Éva egykori szerelme, illetve fia, Dávid édesapja. Bob a Neoton Famíliával is dolgozott, de Zámbó Jimmyek is írt dalt még 1992-ben.

„Nagyon rossz és rendkívül fáj"

− Jó érzés tudni, hogy ezek fennmaradnak. Örülök, hogy sokfelé elért a keze és a munkásságának van nyoma − kezdett bele a Ripostnak nyilatkozva a zenész fia, Heatlie Dávid, akit összetört édesapja halálhíre.

Fotó: Szabolcs László / Bors

− Különböző fázisokon megyek keresztül. Van, amikor nagyon rossz és rendkívül fáj, míg a másik pillanatban kicsit könnyebb. Folyamatosan ingadozik a hangulatom, és amikor nem számítok rá, akkor hirtelen kitör belőlem a hatalmas szomorúság. Talán mégis azért jó erről beszélni, mert olyan sok mindent csinált a Neotonnak, rengeteg dalt írt a pályafutása alatt. Felsorolni sem lehet, mennyi nagy sláger köszönhető neki. Páldául Aneka-tól a Japanese Boy vagy a legnagyobb, Shakin Stevensnek írt száma, a Merry Christmas Everyone, ami az egyik legnagyobb klasszikus karácsonyi sláger, nem csak Angliában. Az LGT-vel is dolgozott, és a Neotonnak is ő írta a Párizsi lányt. Tényleg zseni volt – mondta az énekes.

Májusban találkoztak volna legközelebb

Az elmúlt évben többször is meglátogatta édesapját Dávid a feleségével, Dórival. A következő találkozóra néhány hét múlva került volna sor...

− Többször voltunk kint nála, a nyáron is meglátogattuk. Sajnos az állapota gyorsan és hirtelen romlott, ezért döntöttünk úgy, hogy újra kiutazunk hozzá. Reménykedtünk, és nem gondoltuk komolyan, hogy ez bekövetkezik. Bíztunk abban, hogy megerősödik, így a testvéreivel a következő találkozást is tervezgettük. Májusban szerettünk volna újra menni, de ez már nem valósulhat meg.

„Nem tudunk mást tenni, fogjuk egymás kezét"

A halálhír után a Borsnak szólalt meg először Csepregi Éva, aki elárulta: fiával együtt vészelik át a fájdalmas időszakot.

Bár a zenész szülőknek elváltak útjaik, nagy szeretetben nevelték tovább Dávidot Fotó: TV2

− Dáviddal nem tudunk mást tenni, fogjuk egymás kezét, és megpróbáljuk feldolgozni a történteket. Bobby halálának hírétől én is nagyon megrendültem. Hatalmas fájdalom ez a fiamnak, hiszen az édesapjával mindig ott voltak egymásnak. Dávidnak nagyon fontos az apukája, igazán szerették egymást − nyilatkozta az énekesnő, aki profizmusából mit sem veszített: a hétvégén úgy állt színpadra szívében a gyásszal, hogy a közönség nem vette észre a fájdalmát.