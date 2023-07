Aggódnak a rajongók: összeveszett Hódi Pamela és a férje

Bár az emberek nagyon szeretnek nyaralni járni, és a kikapcsolódás céljából szokás utazni, azért mindannyian tapasztaltuk már, hogy a vakáció számos idegeskedéssel is jár. Ingerültebbek vagyunk, mert izgulunk amiatt, hogy minden jól sikerül-e. Nincs ez másképpen a sztároknál sem.

Hódi Pamela nem szokott veszekedni férjével / Fotó: Markovics Gábor

Nemrégiben Hódi Pamela arról számolt be, hogy nyaralni mentek először négyesben: két gyermekével és a férjével. Kisbabával külföldön nyaralni nem egyszerű, így Pamela szerint fáradtabban mennek haza, mert sok nehézség adódott. Arról is beszámolt, hogy a nyaralás során össze is zörrentek, pedig ez rájuk egyáltalán nem jellemző.

