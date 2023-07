Aggódnak a rajongók! Marics Peti után Valkusz Milán is lesérült, véres lábbal jelentkezett be

Két évvel ezelőtt atombombaként robbant be a hazai zenei életbe a ValMar duó az Úristen dalukkal, ami azóta 38 milliós megtekintésnél tart. Marics Peti és Valkusz Milán azóta is boldogan ül a sikervonaton, és amióta televíziós műsorokban is látni őket, már nem csak a tinikig ér el a sikerük. Tele is a koncertnaptáruk, alig van szabad estéjük. Épp ezért sokkolta a rajongókat, amikor az első teltházas parkos bulijukon Marics Peti az első dal közben elesett és eltörte a bokáját. De két hét kényszerpihenő után folytatták a koncertezést, szinte minden este máshol lépnek színpadra. De mi lesz így, hogy a csütörtöki gyömrői fellépésük közben Valkusz Milán is lesérült, amikor a hatalmas ugrálás közben leesett a magasított dobról.

Marics Peti után Valkusz Milán is balesetet szenvedett a színpadon – Fotó: Máté Krisztián

A két énekes üti is a vasat, amíg meleg, reklámarcok is lettek és ezen a nyáron, alig lesz egy szabad percük. Hatalmas rajtuk a nyomás, ráadásul mindketten maximalisták, így minden egyes koncerten szívüket-lelküket beleadják a műsorukba. De vajon meddig lehet ezt bírni így teljes gőzzel, hiába fiatalok, ez az őrült tempó és az állandó rivaldafény eddig még senkinek nem tett jót.

Mint az ismert: Marics Peti az emlékezetes Budapest Parkos koncertjükön az első szám felénél a nagy ugrálás közben hatalmasat esett, eltörte a bokáját. Két hét kényszerpihenőre küldte a doki, fekvőgipszet kapott. De a show nem állhat le, nem akartak csalódást okozni a rajongóiknak, így két hét után már színpadon álltak, pontosabban Peti nem végig ugrálja a műsort, mivel még kímélnie kell bokarögzítővel védett bokáját. Az énekes azonban képtelen ülve maradni, a koncertek felfokozott hangulatában felpattan és ép lábára támaszkodva egyhelyben ugyan, de ő is ugrál. Sőt a közösségi oldalukon megosztott videón jól látszik, hogy fél lábon odafut a sikítozó tömeghez.

A rajongóknak újabb aggódni valója is van, pontosan három héttel Peti balesete után Valkusz Milán is balesetet szenvedett a színpadon, amiről ő maga számolt be Instasztorijában.

Már nem csak a Marics sérült, Milo vang a dobon, a magasított dobon megcsúszott, szóval szana, szana, szana…

– utalt arra Valkusz, hogy így már szanaszét vannak mindketten.

Miló véres lábbal jelentkezett be Fotó: Instagram

Megszólalt a szakértő a ValMar sérüléseiről

– Mindenki szeretne megfelelni a külvilágnak, saját magának, de a hatalmas nyomás, hogy nekik meg kell mutatni, nagyot kell villantani, ez gyakran visszájára sül el – fejtette ki Dr. Makai Gábor, klinikai szakpszichológus. – Főleg egy koncerten, ahol egyébként is nagy a feszültség, felfokozott az izgalom, na és ehhez jön még a pszichés nyomás, ez együtt okozhatja azt, hogy valaki még a saját lábában is megbotlik. Ráadásul, ha valaki már esett el színpadon, később is simán benne van, hogy nehogy megismétlődjön az esés.