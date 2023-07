A törökországi földrengésben érintett hallgatókat lát vendégül az EFOTT

A fiatalok a rendezvény alatt a fesztivál kempingjében laknak majd és számos izgalmas program vár rájuk Magyarországon. A szerdán kezdődő EFOTT-on többek között a Blue, a La Bouche, a Culture Beat, Azahriah, a Dzsúdló, a Wellhello, a Follow the Flow, Majka, a Halott Pénz, ByeAlex és a Slepp, valamint Korda György és Balázs Klári is koncertezik és rekordszámú felsőoktatási intézmény mutatkozik be.

Fotó: Vasvári Tamás

Törökország újkori történelmének legerősebb földrengése volt a februári: borzasztó károkat hagyott maga után, rengetegen veszítették el szinte mindenüket. Az ország megsegítésére példás nemzetközi összefogás indult, és Magyarország is számos módon segít. A Kulturális és Innovációs Minisztérium például tizenöt, a földrengésben érintett egyetemi hallgató számára szervez magyarországi kirándulást a napokban.

Budai Marcell, az EFOTT sajtófőnöke elmondta: a törökországi fiatalok a fesztivál kempingjében szállnak meg, és az Auchan jóvoltából tágas sátrakat, hálózsákokat és polifoamot is kapnak.

Programból sem lesz hiány: július 12. és 16. között többek között a Blue, a La Bouche, a Culture Beat, Azahriah, a Dzsúdló, a Wellhello, a Follow the Flow, Majka, a Halott Pénz, ByeAlex és a Slepp, valamint Korda György és Balázs Klári is koncertezik a Velencei-tó partján.