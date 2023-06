Visszatér a képernyőre Liptai Claudia

Liptai Claudia évek óta visszavonult a tévés műsorvezetéstől. Bár férjével népszerű rádiós műsort vezet, és jó pár rész erejéig egy izgalmas podcast háziasszonya lett, kereskedelmi tévé képernyőjén rég nem láttuk. Ősszel azonban ez megváltozik!

Liptai Claudia izgalmas társkeresőműsor háziasszonyaként tér vissza a tévéképernyőre Fotó: VIASAT3

Kerítőnőnek áll Claudia

A VIASAT3 kérésére nem tudott nemet mondani: a csatorna ősszel egy különleges társkereső műsorral rukkol elő, ennek lesz a műsorvezetője Claudia. A Szingli vagy svindli néven debütáló taktikai társkereső reality az Adria gyöngyének is nevezett Dubrovnikban forog, a játékosok pedig egy tengerparti luxusvillában élvezhetik a szikrázó napsütést egy fényűző villában. A műsor tematikája szerint a fényűző helyszínre egy egyedülálló lány és tíz férfi költözik be, akik közül többeknek nagyon is foglalt a szíve. Hogy ki az, aki tényleg szingli, és ki az, aki a nyereményért bármit megjátszik, ezt kell kiderítenie a főhősnőnknek, akinek a szerelmi ügyekben jártas Claudia is segít majd.

Ezért vonult vissza?

A színházi szerepei, valamint a rádiós és podcast műsorai mellett Claudia hónapok óta járta az országot a Clauságok című produkciójával is, ahol őszintén, és sokszor humoros formában vallott saját életéről, kapcsolatairól. A közönség imádta, ám június elején bejelentette, egy időre visszalép az előadásoktól. Most már érthető a lépés: Horvátországban van dolga, az új produkció forgatásán!