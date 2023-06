Liptai Claudia bejelentette a visszavonulását

Ahogy arról a Bors is beszámolt, Liptai Claudia a Nő a tét című, YouTube-on is elérhető beszélgetős műsora mellett egy önálló esttel is készült a rajongóinak. Ennek megfelelően májusban turnéra is indult az országban műsorával, amely már évek óta dédelgetett álma volt. A Clauságok című előadásaiban saját történetei és a gyerekkora mellett Till Attiláról, a férjéről, Pataki Ádámról, valamint lánya édesapjáról, Gesztesi Károlyról is mesélt.

Liptai Claudia nyári szünetre megy, de már alig várja, hogy ismét színpadra állhasson Fotó: Nagy Zoltán / Bors

A színész-műsorvezető egy eddig soha nem látott oldalát mutathatta meg a turnéján, hiszen az eddig soha nem hallott történetek elmesélése mellett még az énekhangját és színészi tudását is megcsillogtatta. Claudiának azonban az országjárás és egyéb elfoglaltságai miatt is szüksége van most egy kis pihenésre, így fájó szívvel, de egy időre visszavonulót fújt.

Tegnap a nyári szünet előtt utoljára „gyújtottam” fel a színpadot a Clauságokkal Debrecenben. Teltház volt és a végén állva tapsoló embereknek integethettem. Volt olyan házaspár, akiknek a 14 éves gyerekük vette a jegyet, apák napjára! Megint elképesztő mennyiségű szeretetet kaptam. Nehéz most dobozba tenni a kellékeket az élményeket. De ősszel mindenhova is elviszem az önálló testem! Köszönöm a nézőknek és annak a csoda csapatnak akik a kedvemért még be is öltöztek Claudiáknak!

- írta búcsúzóul Instagram-oldalán a népszerű műsorvető, bejegyzését ITT lehet megnézni.