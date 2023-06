Tóth Gabi megkönnyezte a búcsúzást kislányától, erdélyi turnéra indult

Péntek délután megérkezett Tóth Gabi a csapatával Erdélybe, ott kezdi meg az idei turné szezont. A gyönyörű énekesnő Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson és Marosvásárhelyen, aVIBE fesztiválon ad koncertet és alig várja, hogy újra találkozzon a határon túli rajongóival. Persze indulás előtt azért ezúttal is nehéz volt a búcsú kislányától, Hannarózától és férjétől, Krausz Gábortól.

Kislánya előtt nem, csak a kocsiban könnyezte meg a búcsút Tóth Gabi Fotó: Facebook/Tóth Gabi

Tóth Gabi: A kocsiban megkönnyeztem az elválást

Több, mint egy hétig kell családjának nélkülöznie az énekesnőt.

"Egyáltalán nem könnyű nélkülük, de a koncertek izgalmával, a készülődéssel, a programokkal, a nap végére mindig nagyon elfáradok, így elviselhetően telnek a külön töltött napok"

– árulta el lapunknak Tóth Gabi, majd így folytatta: - Nagyon tudnak hiányozni, most is amikor elváltunk - nem a kislányom előtt -, de a kocsiban megkönnyeztem az elválást. Nagyon intenzív napok vannak mögöttünk, sok időt töltöttünk hármasban, így ezek az élmények fognak erőt adni abban a kilenc napban, amíg nem leszek otthon. Azt remélem, hogy a koncertek olyan energiát és élményt nyújtanak majd, hogy gyorsan elrepül ez az idő.

Egyedülálló produkcióval készülnek

Gabi tavaly először adott nagyzenekaros koncertet Erdélyben és a fotókat látva, alighanem fantasztikus sikert aratott. Gabiék most meglepetéssel is készülnek, mert szeretnének még lenyűgözőbb bulikat csinálni.

- Nagyon vártam már, hogy megérkezzünk Erdélybe, hiszen mindig fantasztikus a fogadtatás. Szívmelengető, ahogy várnak bennünket! Idén a koncerteken kívül lesznek még közönségtalálkozók, kerekasztal beszélgetések, flashmobok, hátrányos helyzetű gyerekek fogják kórusként énekelni a dalaimat, nagyon készülnek a műsorunkra. Tavaly is fergeteges volt a turné erdélyi része, rengeteg energiát adott, feltöltött. Most pedig kifejezetten nagy öröm számomra, hogy a Fricska táncegyüttessel kiegészülve egy hatalmas műsort tudunk adni látványban és hangzásban is. Azt gondolom egyedülálló lesz, de ez is volt a tervünk, hogy fokozni tudjuk a tavalyi hangulatot. Négy hónapig készültünk erre a turnéra, szívünket-lelkünket beleadjuk, a Fricska még indulás előtt is próbált! - mesélte boldogan az énekesnő.

Hatalmas sikert arattak zenekarával tavaly Erdélyben Fotó: Boldog Ati

Megtanulta elengedni az internetes támadásokat

Az énekesnő nemrég megint a kommentelők céltáblája lett. S bár már megszokta, hogy mindig vannak rosszindulatú emberek, szerinte ez már túlment egy határon.

- Most először vonták kétségbe a szakmai tudásomat, eddig ezt senki nem tette – folytatta. - De most is túllépek ezen... Itt van a turné, és ha nem is azt mondom, hogy jó elmenni ez elől, de jó találkozni a valósággal. Mert az interneten kívül nem találkozom a rosszindulattal sem Erdélyben, sem otthon, az anyaországban. És ez a fontos, hogy én a valóságban, a koncerten, a személyes találkozásokkor, csak szeretet kapok, ami engem mindig feltölt. Egyáltalán nem érdekel, hogy mit kárognak a neten, a valóság érdekel és az itt van!