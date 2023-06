"Emberek, idáig jutottunk" - Tóth Gabi reagált az újabb lejáratási kísérletre - Videó!

Az utóbbi időben rengeteg támadást kapott Tóth Gabi. Az énekesnő múlt hétvégén megnyerte a Petőfi Zenei Díjátadón az "Év női előadója" elismerést, ám még ekkor is rengetegen kritizálták.

Tóth Gabinak ez fáj a legjobban Fotó: Szabolcs László

Ezután sokan még ennél is tovább mentek, és most egy évekkel ezelőtti fellépésen készült felvétel miatt kezdték el becsmérelni. Az énekesnő elmondása szerint az ominózus videó évekkel ezelőtt készült egy olyan koncerten, amelyen Trap Kapitánnyal együtt léptek fel. Mint mondta, azért is fáj neki az ügy, mert eddigi pályafutása során még sosem kérdőjelezték meg az énektudását, és úgy véli, most is csak azért történt mindez, mert nem találtak rajta más fogást.

Trap Kapitánnyal volt egy videónk, amit 2015-ben csináltunk Kidman Nicholson-projekt néven, ahol egy beatboxduóban énekben és beatboxban megmutattunk bizonyos stílusokat

- mondta Tóth Gabi, majd hozzátette, hogy a kontextusból ragadták ki a felvételt.

− Egyébként ez egy nyolcperces duó, amit minden koncerten nyomni szoktunk, és a legnagyobb sikerek erre a nyolcperces kis beatbox-duónkra szoktak lenni. Ez egy felépített, workshop-jellegű műsor, amiben bizonyos stílusokat bemutatunk Tibivel, hogy két mikrofonnal, beatbox-énekkel milyen dolgokat lehet csinálni. És ebben van népzenei vonulat, van benne dubstep, drum 'n' bass, hiphop, mindenféle stílus - fejtette ki részletesebben az énekesnő.

Ebből a nyolc percből a legeslegutolsó csúcspontot kivágta valaki, és most kiderült, hogy mégsem jó. És elkezdték elterjeszteni ezt... egészen elképesztő, ahogy meg lehet vezetni embereket

- magyarázta Tóth Gabi.

− Hogy milyen az emberi elme, és hogy lehet megvezetni bárkit azzal, hogy amikor valamire csoportosan mondjuk, hogy jó, akkor mindenki megy azzal, hogy jó, és amikor valamire, ami jó volt eddig, és jónak gondoltuk, most csoportosan elkezdjük mondani, hogy ez sz*r, akkor hogyan lehet az emberek agyát átmosni azonnal - fogalmazott az énekesnő, és hangsúlyozta, hogy marad a pályán.

Húsz év után megtudtam, hogy nem tudok énekelni... Emberek, idáig jutottunk. De akkor sem fogom hagyni. Nem fogom hagyni magamat. Bármilyen módszerek jöhetnek még, leszek és maradok. Annál jobban maradok, minél jobban ezt teszitek velem

- zárta mondanivalóját Tóth Gabi.