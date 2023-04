16 éves lett! Így lépett a legszebb tinikorba Kóbor Léna

Kóbor János lánya 16 éves lett, Léna igazi tini! Táncol, énekel, imádja a felhőtlen kamaszok mindennapjait, mindemellett Léna fiatal korához képest is nagyon komolyan veszi az életet. Hiszen komoly terveket szövöget a jövőjére nézve, melyben a legfontosabb szerepet a tanulás, valamint a diploma megszerzése tölti be. Emellett a zene mindig kiemelt szerepet kap majd az életében. Mikrofont ragadt Léna, és színházban is megmutatja nemsokára csillogó tehetségét. A tanulás azonban a hozzá hasonló korú diákok mindennapos velejárója akkor is, ha az embernek olyan világhírű legenda volt az édesapja, mint az Omega együttes frontembere, Kóbor János, Mecky. Lénácska kedvessége, és életigenlése miatt, látszik, hogy sokan szeretik őt az iskolájában, mi sem jobb bizonyíték erre, hogy a kis szülinapost ma reggel diáktársai ajándékokkal halmozták el.

Nekem van a legcsodálatosabb osztályom!!! Így vártak reggel!

– írta lelkesen Léna, és látni a boldogságát arcán...

Énekesként is kipróbálja magát Kóbor lánya, hiszen imádja a színpadot Fotó: Kóbor Léna

Az immár 16 éves Kóbor Léna reméli, hogy édesapja odafentről mindig büszke lesz majd rá. Lénát karamellás bonbonnal, csokival, fánkkal, süteményekkel, és még egy különleges emlékeket felvonultató fénykép-kollázzsal is meglepték a barátai. Az erről készült story-t itt nézheted meg.